Fogadás miatt követett el csalást egy külföldi állampolgár

Nem mindennapi csalást leplezett le az Országos Idegenrendészei Főigazgatóság (OIF) egyik diákmunkása. Csuka Sára azonnal szólt a vele együtt dolgozó nővérének, egy idegenrendész főhadnagynak, amikor az egyik kérelemben az útlevéltől eltérő születési dátumokra lett figyelmes – írja a Police.hu.

Forrás: police.hu2025. 09. 10. 11:09
A külföldi út előtt ellenőrizzük, hogy az országba belépéstől 6 hónapig érvényes marad-e az útlevél, van ahol csak így engednek be Forrás: Shutterstock
Évek óta visszatérő diákmunkás az Észak-alföldi Regionális Igazgatóságon a pénzügy-számvitel területen tanuló Csuka Sára, akinek fő feladata az adatbázisok kezelése, az iratokban szereplő adatok egyeztetése. 

Munka közben szúrta ki, hogy 

egy mongol fiatalembernek a tartózkodási engedély meghosszabbítását igénylő kérelméhez csatolt útlevelében más születési dátum szerepel, mint a korábban beadott iratokban. 

Az eltérés nemcsak pár nap vagy néhány hónap, hanem hat esztendő volt. A szemfüles diákmunkás azonnal jelezte testvérének az anomáliát – írja a Police.hu. A nővére, Mudriné Csuka Regina főhadnagy 2019 óta  idegenrendész. 

– A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán végeztem migrációs szakirányon, és már a kötelező szakmai gyakorlaton megtetszett ez a különleges szakterület, az, hogy külföldiekkel dolgozhatok. 

Bár több mint fél évtized idegenrendészeti tapasztalat van a hátam mögött, még sosem találkoztam ilyen típusú csalással, mint amit Csuka Sára leleplezett.

 Sokkal gyakoribb, hogy kettős állampolgárok trükköznek az útleveleikkel, de a rendszereink ezt is gyorsan kiszűrik – húzta alá. 

– Az egyetemen utolsó tanévét megkezdő, gyógyszerésznek tanuló mongol fiatalember, ahogy azt debreceni meghallgatása során beismerte, egy barátjával kötött fogadás miatt módosította digitálisan az útleveléről készült fényképen szereplő születési adatokat – ismerteti az ügy részleteit a főhadnagy. – Mi természetesen hivatalból feljelentést tettünk közokirat-hamisítás bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt. Az elkövetőt bilincsben vitték el, ma sem értem, miért érte meg neki belemennie ebbe a buta játékba, hiszen elveszítheti a lehetőségét annak, hogy befejezhesse a magyarországi tanulmányait, és még bűncselekmény elkövetésével is súlyosbította a helyzetét.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


 

