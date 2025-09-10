BKKBudapestvillamosalacsonypadlós

Folytatódik az új CAF-villamosok szállítása Budapestre

Az Európai Unió és a magyar kormány társfinanszírozásban biztosítja a CAF-villamosok folyamatos érkezését, valamint forgalomba állítását Budapesten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 10. 18:47
A budai fonódó villamoshálózat 17-es vonalán közlekedő új CAF villamos a menetrend szerinti forgalomba állása napján a Savoya Park végállomáson 2025. március 22-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és az Irányító Hatóság aláírta azt a támogatási szerződést, amely az Európai Unió és a magyar kormány társfinanszírozásával biztosítja a korábban megrendelt és jelenleg gyártás alatt lévő CAF-villamosok folyamatos érkezését, valamint forgalomba állítását Budapesten.

A budapesti kilencmodulos, hosszú CAF utastere (Forrás: Wikipédia)

A BKK közleménye szerint a közlekedési szervezet korábban 51 villamost rendelt meg, amelyből 19 már a forgalomba állt. A flotta járműveit a spanyol gyártó folyamatosan adja át, a csomag utolsó villamosa előreláthatólag 2026 végétől szállíthat utasokat.

A járműbeszerzési projektnek köszönhetően a jelenlegi 30-ról 40 százalék fölé emelkedhet a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya Budapesten, a megújuló járműállomány pedig lehetővé teszi, hogy azokon a vonalakon, ahol már most is járnak ilyen járművek – az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán – folyamatosan bővüljön az alacsonypadlós és légkondicionált villamosok száma.

A tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán is megjelenhetnek a korszerű villamosok, valamint a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak, ehhez azonban infrastrukturális beruházásokra – jelenleg alacsonypadlós villamossal nem járható vonalak fejlesztésére, további peronok akadálymentesítésére, az érkező villamosok kocsiszíni tárolási, illetve kiszolgálási feladatainak ellátására történő felkészítésére – is szükség van. Ám ezek finanszírozására az aláírt támogatási szerződés nem tér ki, a szükséges fejlesztések hiányában pedig problémákba ütközik a villamosok tartós és hatékony üzemeltetése, valamint újabb vonalak alacsonypadlós hálózatba történő bevonása – hívták fel a figyelmet.

Borítókép: A budai fonódó villamoshálózat 17-es vonalán közlekedő új CAF villamos a menetrend szerinti forgalomba állása napján a Savoya Park végállomáson 2025. március 22-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu