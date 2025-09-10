Folytatódik az új CAF-villamosok szállítása Budapestre

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és az Irányító Hatóság aláírta azt a támogatási szerződést, amely az Európai Unió és a magyar kormány társfinanszírozásával biztosítja a korábban megrendelt és jelenleg gyártás alatt lévő CAF-villamosok folyamatos érkezését, valamint forgalomba állítását Budapesten.

A budapesti kilencmodulos, hosszú CAF utastere (Forrás: Wikipédia)

A BKK közleménye szerint a közlekedési szervezet korábban 51 villamost rendelt meg, amelyből 19 már a forgalomba állt. A flotta járműveit a spanyol gyártó folyamatosan adja át, a csomag utolsó villamosa előreláthatólag 2026 végétől szállíthat utasokat.

A járműbeszerzési projektnek köszönhetően a jelenlegi 30-ról 40 százalék fölé emelkedhet a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya Budapesten, a megújuló járműállomány pedig lehetővé teszi, hogy azokon a vonalakon, ahol már most is járnak ilyen járművek – az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán – folyamatosan bővüljön az alacsonypadlós és légkondicionált villamosok száma.

A tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán is megjelenhetnek a korszerű villamosok, valamint a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak, ehhez azonban infrastrukturális beruházásokra – jelenleg alacsonypadlós villamossal nem járható vonalak fejlesztésére, további peronok akadálymentesítésére, az érkező villamosok kocsiszíni tárolási, illetve kiszolgálási feladatainak ellátására történő felkészítésére – is szükség van. Ám ezek finanszírozására az aláírt támogatási szerződés nem tér ki, a szükséges fejlesztések hiányában pedig problémákba ütközik a villamosok tartós és hatékony üzemeltetése, valamint újabb vonalak alacsonypadlós hálózatba történő bevonása – hívták fel a figyelmet.

Borítókép: A budai fonódó villamoshálózat 17-es vonalán közlekedő új CAF villamos a menetrend szerinti forgalomba állása napján a Savoya Park végállomáson 2025. március 22-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)