Rendkívüli

Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

Orbán ViktormediánMagyar Péter

Félreverték a vészharangot a balos kutatók: már a Tisza-szavazók szerint sem alkalmas Magyar Péter miniszterelnöknek

Csökkent azoknak a Tisza-szavazóknak az aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják Magyar Pétert a miniszterelnöki pozícióra, ezzel szemben nőtt az Orbán Viktor mellett teljesen elkötelezett fideszesek aránya – hívta fel a figyelmet a Medián legfrissebb mérésére Czeglédi Zoltán politikai elemző. Mint ismert, a Real-PR tegnap megjelent legfrissebb közvélemény-kutatása sem kecsegtetett jóval a Tisza Pártra nézve: ha most vasárnap lennének a választások, hárompárti parlament alakulna Magyarországon, a Fidesz továbbra is magasan vezet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 15:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Június óta 9 százalékponttal (46-ról 37-re) csökkent azoknak a Tisza-szavazóknak az aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják Magyar Pétert a miniszterelnöki pozícióra – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Medián legfrissebb mérésére Czeglédi Zoltán politikai elemző. A kutatás szerint ezzel szemben 4 százalékponttal (76-ról 80-ra) nőtt az Orbán mellett teljesen elkötelezett fideszesek aránya. Mint kiderült, abban, hogy hányan tartják őket teljesen alkalmasnak, mindent egybevetve 6-ról 12 százalékpontra bővült a kettejük közötti különbség Orbán javára.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a nyár nem hozott sok jót politikai szempontból a Tisza Pártnak. Például a Real-PR tegnap megjelent legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ha most vasárnap lennének a választások, hárompárti parlament alakulna Magyarországon, a Fidesz továbbra is magasan vezet.

A nyári kutatásokhoz képest enyhén csökkent a Tisza Párt támogatottsága, így nőtt a különbség a kormánypártok és a legnépszerűbb ellenzéki párt között. 

A Fidesz digitális jelenlétének erősítésével stabilizálta szavazótáborát (47 százalék a biztos szavazók körében), míg Magyar Péter nyári országjárása nem hozta meg a várt növekedést: a Tisza Párt támogatottsága 40 százalékra esett vissza.

A Real-PR 93. szeptember eleji felmérése szerint az ötszázalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom is átlépné, így hárman jutnának be az Országgyűlésbe.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu