Félreverték a vészharangot a balos kutatók: már a Tisza-szavazók szerint sem alkalmas Magyar Péter miniszterelnöknek

Június óta 9 százalékponttal (46-ról 37-re) csökkent azoknak a Tisza-szavazóknak az aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják Magyar Pétert a miniszterelnöki pozícióra – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Medián legfrissebb mérésére Czeglédi Zoltán politikai elemző. A kutatás szerint ezzel szemben 4 százalékponttal (76-ról 80-ra) nőtt az Orbán mellett teljesen elkötelezett fideszesek aránya. Mint kiderült, abban, hogy hányan tartják őket teljesen alkalmasnak, mindent egybevetve 6-ról 12 százalékpontra bővült a kettejük közötti különbség Orbán javára.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a nyár nem hozott sok jót politikai szempontból a Tisza Pártnak. Például a Real-PR tegnap megjelent legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ha most vasárnap lennének a választások, hárompárti parlament alakulna Magyarországon, a Fidesz továbbra is magasan vezet.

A nyári kutatásokhoz képest enyhén csökkent a Tisza Párt támogatottsága, így nőtt a különbség a kormánypártok és a legnépszerűbb ellenzéki párt között.

A Fidesz digitális jelenlétének erősítésével stabilizálta szavazótáborát (47 százalék a biztos szavazók körében), míg Magyar Péter nyári országjárása nem hozta meg a várt növekedést: a Tisza Párt támogatottsága 40 százalékra esett vissza.

A Real-PR 93. szeptember eleji felmérése szerint az ötszázalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom is átlépné, így hárman jutnának be az Országgyűlésbe.