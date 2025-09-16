FideszTisza PártReal-PRMagyar Péter

Itt az újabb felmérés: stabilan vezet a Fidesz, gyengült a Tisza Párt

A Real-PR legfrissebb közvélemény-kutatása szerint ha most vasárnap lennének a választások, hárompárti parlament alakulna Magyarországon, a Fidesz továbbra is magasan vezet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 8:40
A nyári kutatásokhoz képest enyhén csökkent a Tisza Párt támogatottsága, így nőtt a különbség a kormánypártok és a legnépszerűbb ellenzéki párt között. 

A Fidesz digitális jelenlétének erősítésével stabilizálta szavazótáborát (47 százalék a biztos szavazók körében), míg Magyar Péter nyári országjárása nem hozta meg a várt növekedést: a Tisza Párt támogatottsága 40 százalékra esett vissza.

A Real-PR 93. szeptember eleji felmérése szerint az ötszázalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom is átlépné, így hárman jutnának be az Országgyűlésbe.

 

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a biztos szavazók körében a Demokratikus Koalíció (4 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) nem érné el az ötszázalékos bejutási küszöböt, így kimaradnának az újonnan megválasztott országgyűlésből.

A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik egy most vasárnapi választáson részvételüket biztosra ígérnék, és akik egyértelműen megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy más válaszaik alapján besorolhatók egy adott párt szavazótáborába.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

