Itt az újabb felmérés: stabilan vezet a Fidesz, gyengült a Tisza Párt

A nyári kutatásokhoz képest enyhén csökkent a Tisza Párt támogatottsága, így nőtt a különbség a kormánypártok és a legnépszerűbb ellenzéki párt között.

A Fidesz digitális jelenlétének erősítésével stabilizálta szavazótáborát (47 százalék a biztos szavazók körében), míg Magyar Péter nyári országjárása nem hozta meg a várt növekedést: a Tisza Párt támogatottsága 40 százalékra esett vissza.

A Real-PR 93. szeptember eleji felmérése szerint az ötszázalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk Mozgalom is átlépné, így hárman jutnának be az Országgyűlésbe.

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a biztos szavazók körében a Demokratikus Koalíció (4 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) nem érné el az ötszázalékos bejutási küszöböt, így kimaradnának az újonnan megválasztott országgyűlésből.