Magyar Péter áprilisban az összes embert feljelenti, aki részt mer venni a választáson

Ismét kemény üzenetet küldött a Tisza Párt elnökének Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője gúnyosan rámutatott: Magyar Péter a nemzeti konzultációt azért támadja, mert brüsszeli gazdái sem szeretik az ilyesmit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 8:07
Magyar Péter minden héten feljelentéssel fenyegetőzik, most éppen pedig azzal kábítja követőit, hogy a nemzeti konzultációt is feljelenti – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. 

Mint ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt csütörtökön beszélt arról a Kormányinfón, hogy a kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, amely miatt a Tisza Párt büntetőfeljelentést tervez tenni Orbán Viktor ellen. 

Hát hogy jönnek ahhoz, ezek a galád polgárok, hogy elmondják a véleményüket? – gondolja The MAN. Érthető, a brüsszeli gazdik sem szeretik az ilyesmit. Ezért el akarja inkább lehetetleníteni. Azt szereti: leugatni mindenkit, személyeskedni, sértegetni, fenyegetőzni. Ilyen egy virtigli bohóc a politikában

– jegyezte meg Kocsis Máté, majd hozzátette: „Nagyon vigyázzon mindenki! Könnyen lehet, hogy jövő áprilisban az összes embert feljelenti, aki részt mer venni a választáson. Út a diliházba program.”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)


