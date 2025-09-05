G. Fodor Gábor: Magyar Péter a semmiből jött és a semmibe tart

– A hazai sikerek után úgy tűnik, hogy külföldön is komoly karriert fut be az Orbán kontra Soros című könyve. Tízezer eladott példány után a nyár elején önnek ítélték a Libri-díjat történelmi-oknyomozó kategóriában, emellett kis túlzással hetente jelenik meg a könyv fordítása egy-egy újabb külföldi országban. Hol tart most ez a menetelés?

– Eddig megjelent Amerikában, Németországban, Spanyolországban, de elérhető bosnyák-szerb, cseh, szlovák, valamint lengyel nyelven és tervezés alatt van a portugál kiadás is. A német nyelvű könyv Svájcban és Ausztriában is kapható, a spanyol pedig reményeim szerint több latin-amerikai országban is elérhető lesz.

– Madridban már könyvbemutató is volt. A többi idegen nyelvű kiadás köré is szerveznek hasonló eseményt?

– Igen, a tervek szerint szeptember közepén megyek Szlovákiába, októberben pedig Prágába. De kaptam meghívást Németországból, az Egyesült Államokból és Argentínából is.

– Minek köszönhető a könyv rendkívülinek mondható népszerűsége?

– Részben a koncepciónak: ez olyan mint egy kétszereplős western dráma, egy átélhető történet, ami tulajdonképpen bárhol a világon működik. Aztán a könyv megírásának az időzítése is kulcsmomentum lehetett, 5-10 évvel korábban lehet, hogy nem működött volna. A magyar miniszterelnök ugyanis nem volt ilyen mértékben ismert világszerte, Soros György politikai indíttatású szerepvállalásáról pedig még nem lehetett beszélni. Mivel Orbán Viktor hozta ki Sorost a fényre, neki köszönhetjük, hogy egyre inkább lehet arról beszélni, hogy ki Soros György és mit akar. A történet visszafelé is működik: a Soros-történet tette a magyar miniszterelnököt világposzterré, így a történet globálisan is érdekessé vált.

– Mely országokban rezonál a közönség leginkább erre a párharcra?

– Egyrészt ahol van Soros-probléma, márpedig Soros György szerte a világban jelen van és kavar. Másrészt a magyar miniszterelnök nemzetközi hatása jóval nagyobb annál, mint ami innen látszik, mivel arcéle és a megalapozója lett egy politikai irányvonalnak. Így a patrióta-nemzeti politikai közösségben alapvető referencia Orbán Viktor, legyen szó európai, vagy távolabbi országokról, beleértve az Egyesült Államokat és a Donald Trump elnök nevével fémjelzett Republikánus Pártot. Személyes tapasztalataim szerint Európában jó néhány országban óriási sztár a magyar miniszterelnök, de a politikai cselekvés és tervezés inspirálója is: a madridi könyvbemutató egyik tapasztalata, hogy Spanyolországban vagy éppen Latin-Amerikában Orbán Viktor beszédeket fordítanak, és ebből tanulnak az ottani jobboldali pártok. Érdekes, hogy Venezuelában vagy éppen Argentínában is jelent már meg ismertetés a könyvről.