Globalista háttérembert igazolt Magyar Péter

Kármán András a baloldalról indult és a globalista hálózatoknál futott be. Az EBRD-nél vezető pozíciót töltött be, amikor a szervezet a Világbankkal együtt hatalmas befolyást szerzett az ukrán politikában, többek között a magyar gazdákra veszélyes ukrán földtörvény is ekkor született – írja cikkében az Ellenpont.

Mint ismert, bemutatta két új szakértőjét Kötcsén a Tisza Párt. Egyikük az oligarchacsaládból származó Forsthoffer Ágnes, aki szeptembertől a Tisza harmadik alelnöke, a másik Kármán András közgazdász, a második Orbán-kormány államtitkára, aki a sajtóértesülések szerint szintén részt vett a Tisza Párt programjának kidolgozásában.

Kármánnak nem új a politikai pálya: Magyar Péterhez hasonlóan Kármán is magát a jobboldal holdudvarából érkezőnek mondja, azonban a Tisza elnökével ellentétben Kármán valóban viselt kormányzati pozíciót is, igaz elég rövid ideig. 2010-től 2011-ig volt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. A kormányzati pozícióba az akkor Simor András vezette Magyar Nemzeti Bankból érkezett, ahol 13 évig töltött be vezető beosztást.

(Fotó: Ellenpont)

Kármán András államtitkárként még maximálisan azonosult a kormánnyal. Azóta Magyar Péterrel azonosul maximálisan. Lemondását követően 2011 decemberétől az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot töltötte be. Később az Erste Banknál töltött be vezető pozíciókat.

Mindig is az SZDSZ holdudvarába tartozott

Kármán körül már lemondását követően megmozdult az ellenzéki világ. A 2014-es választási kampányt megelőző időszakban a HVG már, mint az Orbán-kormánnyal szembeni alternatív szakértőt mutatta be. A markánsan ellenzéki elköteleződésű lap cikkének Kármánról szóló szakaszát azzal zárta le:

Más kormányban még kaphat szerepet, Fidesz-kormányban biztos nem fog.

Így nem meglepő, hogy egy következő ellenzéki projektben végül tényleg előkerült a neve. Hogy miért csak most, arra pedig a kommentár második fele adhat magyarázatot, miszerint:

de ha a Fidesz nyer 2014-ben, és nagyon úgy tűnik, hogy ez lesz, akkor két-három év múlva már senki nem fog emlékezni arra, ki volt Kármán András.

Márpedig a kormánypártok ismét győztek 2014-ben. Kármán bár EBRD-vezető volt, politikai értelemben parkolópályára került, amit csak epizódszerűen szakított meg olyan kiszólásokkal, mint mikor 2013-ban az MNB előző és akkori vezetése közti vitában Simor András mellé állt, és úgy vélekedett, hogy a vállalkozásokat segítő Növekedési hitelprogram fenyegeti a jegybankot.