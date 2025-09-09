Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Karácsony GergelyfőpolgármesterGulyás Gergely KristófFővárosi KözgyűlésTiszakorrupció

Gulyás Gergely Kristóf: Már a főpolgármester sem tudja eltussolni a tiszás korrupciót

A képviselő szerint ha a Tisza a legkisebb hatalomhoz jut, azt már rögtön arra használja fel, hogy a saját zsebüket tömjék ki.

Gábor Márton
2025. 09. 09. 5:33
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Az egész történetnek az a lényege, hogy amint a Tisza a legkisebb hatalomhoz jut, azt rögtön arra használják fel, hogy a saját zsebüket tömjék ki. Ez történt Biczók Péter esetében is – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Kiemelte,

volt egy nagyon jó kezdeményezés, az Iskola utca program, ezt egyhangúlag támogatta a közgyűlés. Ezt követően rögtön akkor megjelent Biczók, aki a hivatalos fővárosi e-mail címét felhasználva elkezdett saját zsebre dolgozni. Nagyjából ez a Tisza politikája, amit látunk országosan és Budapesten is, ezért nem szabad nekik egyébként ennél nagyobb hatalmat adni.

A képviselő szerint a helyzet teljesen egyértelmű és világos, olyannyira, hogy ezt már Karácsony Gergely sem tudta eltussolni. 

Feketén-fehéren le van írva a törvényben, hogy mit tehet és mit nem tehet egy bizottsági tag. Itt jelen esetben Biczó Péter, a Tisza Párt delegáltja törvényt sértett. Ennek megvannak a szankciói, ennek meg kell legyenek a következményei

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a képviselő kiemelte, a most bejelentett összeférhetetlenségi eljárásokkal Karácsony Gergely egyértelműen Tisza párt segítségére sietett.

Részben Biczókról próbálja elterelni a figyelmet, részben pedig arról a felháborító tervről, amit a Tisza adó jelentene a magyarok számára. Nem véletlen, hogy pont most lép közbe a főpolgármester, amikor a szövetségeseit ilyen kellemetlen helyzetbe hozták magukat

– zárta a beszélgetést a politikus. Biczók Péter nem mellesleg a közösségi média oldalain erőn felül támogatja az iskola utca programot, az elmúlt időszakban több posztot is szentelt a projektnek. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, nemrég Karácsony Gergely összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett hat fővárosi képviselő és három külsős bizottsági tag ellen. Lapunk információi szerint Karácsony Gergely két indokot jelölt meg az összeférhetetlenségre. Egyrészt jogsértőnek tartja, hogy több fővárosi képviselő az Országgyűlés Hivatalának is dolgozik. Ilyen képviselő Gulyás Gergely Kristóf, Radics Béla, Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselői, és Gál József, a Podmaniczky Mozgalom képviselője.

A másik összeférhetetlenségi ok pedig az, hogy több fővárosi képviselő, illetve bizottsági tag Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) is dolgozik. A képviselők közül Lehoczki Ádám, a külsős bizottsági tagok közül pedig Balog Géza és Garaczi Lilla dolgozik a BFKH-nak.

Az egyik érintett külsős bizottsági tag értesüléseink szerint Biczók Péter, akit a Tisza Párt delegált. Az ő esetében nem összeférhetetlenségről van szó, hanem egy sokkal súlyosabbnak tűnő esetről. Biczók ugyanis a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság tagjaként, a pozíciójából fakadó hivatalos e-mail címéről népszerűsítette a tulajdonában álló gazdasági társaság szolgáltatását.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

