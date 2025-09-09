Gulyás Gergely Kristóf: Már a főpolgármester sem tudja eltussolni a tiszás korrupciót

Az egész történetnek az a lényege, hogy amint a Tisza a legkisebb hatalomhoz jut, azt rögtön arra használják fel, hogy a saját zsebüket tömjék ki. Ez történt Biczók Péter esetében is – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. Kiemelte,

volt egy nagyon jó kezdeményezés, az Iskola utca program, ezt egyhangúlag támogatta a közgyűlés. Ezt követően rögtön akkor megjelent Biczók, aki a hivatalos fővárosi e-mail címét felhasználva elkezdett saját zsebre dolgozni. Nagyjából ez a Tisza politikája, amit látunk országosan és Budapesten is, ezért nem szabad nekik egyébként ennél nagyobb hatalmat adni.

A képviselő szerint a helyzet teljesen egyértelmű és világos, olyannyira, hogy ezt már Karácsony Gergely sem tudta eltussolni.

Feketén-fehéren le van írva a törvényben, hogy mit tehet és mit nem tehet egy bizottsági tag. Itt jelen esetben Biczó Péter, a Tisza Párt delegáltja törvényt sértett. Ennek megvannak a szankciói, ennek meg kell legyenek a következményei

– jelentette ki Gulyás Gergely Kristóf. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a képviselő kiemelte, a most bejelentett összeférhetetlenségi eljárásokkal Karácsony Gergely egyértelműen Tisza párt segítségére sietett.

Részben Biczókról próbálja elterelni a figyelmet, részben pedig arról a felháborító tervről, amit a Tisza adó jelentene a magyarok számára. Nem véletlen, hogy pont most lép közbe a főpolgármester, amikor a szövetségeseit ilyen kellemetlen helyzetbe hozták magukat

– zárta a beszélgetést a politikus. Biczók Péter nem mellesleg a közösségi média oldalain erőn felül támogatja az iskola utca programot, az elmúlt időszakban több posztot is szentelt a projektnek.