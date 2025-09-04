gyermekpornográfiaBékés Vármegyei Főügyészségközlemény

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy orosházi férfit

Kamuprofilokat hozott létre, hogy gyermekektől kérjen képet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 10:12
Rendőrség illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gyermekekről készült pornográf tartalmú képek letöltése és megosztása miatt börtönbüntetésre ítéltek el egy 26 éves orosházi férfit – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség. Az Orosházi Járásbíróság a büntetlen előéletű férfit 2 év időtartamú, 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte jogerősen az előkészítő ülésen.

Emellett a férfit végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amely során 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne.

Ezen felül a bíróság elkobozta a bűncselekmény elkövetéséhez használt mobiltelefont is. A férfi 2023 áprilisában az egyik közösségi oldalon különböző neveken profilokat hozott létre abból a célból, hogy azok felhasználásával 18. életévüket még be nem töltött gyermekekről pornográf képfelvételeket szerezzen. A terhelt 2023. április 15-e és 2023. július 28-a között hét ilyet szerzett meg. A terhelt az üzenetekben kapott felvételeket a telefonja tárhelyére letöltötte és ott tárolta, majd a közösségi oldalon több ismeretlen felhasználónak üzenetben továbbküldte – olvasható a közleményben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.