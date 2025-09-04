forgalomautópályaautóútbalesetek

Balesetek miatt óriási dugók alakultak ki országszerte az utakon

Az M0-s, az M1-es, az M3-as és az M4-es autópályán is lassabb a haladás az erős forgalom és balesetek miatt, több helyen komoly dugók alakultak ki.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 9:44
Letenye, 2020. július 11. Várakozó autósok az M7-es autópályán a magyar-horvát határátkelő előtt, Letenyénél 2020. július 11-én. A határátkelőnél 2 órás várakozással kell számolni, mert a horvát hatóságok kötelezően regisztrálják belépőket. Érdemes Szlové
Forrás: MTI/Varga György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erős a forgalom az M0-s autóúton, különösen a péceli és a gyáli szakaszon. Hasonló a helyzet az M1-es autópályán is, Budapest felé a biatorbágyi szakaszon. Az M3-as autópályán Nyíregyháza irányába, a gödöllői szakaszon kell lassabb haladásra számítani – közölte az Útinform. Az M1-es autópályán a 84-es Komárom és a 94-es Bábolna–Ács csomópont között, a 90-es kilométernél hatósági intézkedés miatt lezárták a külső sávot.

A szűkített pályán az erős forgalom miatt több kilométeres torlódás alakult ki a Győr felé vezető oldalon.

 

Balesetek és útlezárások

A 74-es főúton, Nagykanizsától északra egy kamion hajtott árokba. A Magyarszentmiklós és Fűzvölgy közötti szakaszon, a 10-es kilométernél a forgalmat teljesen megállították. Az M4-es autóúton, a Debrecen felé vezető oldalon, Nagykereki és Gáborján között egy teherautó a szalagkorlátnak ütközött a 231-es kilométernél. A baleset miatt forgalomkorlátozás van érvényben. Balatonfüreden is baleset miatt alakult ki torlódás: a Szent István tér, az Arácsi út és az Ady Endre utca körforgalmában a rendőrök irányítják a forgalmat.

Hídjavítás miatti torlódás az M0-son

Az M0-s autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítás zajlik. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik. A személyautók a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Az Útinform szerint napközben gyakori a torlódás, ezért Tatabánya felől érkezőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu