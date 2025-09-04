Balesetek miatt óriási dugók alakultak ki országszerte az utakon

Erős a forgalom az M0-s autóúton, különösen a péceli és a gyáli szakaszon. Hasonló a helyzet az M1-es autópályán is, Budapest felé a biatorbágyi szakaszon. Az M3-as autópályán Nyíregyháza irányába, a gödöllői szakaszon kell lassabb haladásra számítani – közölte az Útinform. Az M1-es autópályán a 84-es Komárom és a 94-es Bábolna–Ács csomópont között, a 90-es kilométernél hatósági intézkedés miatt lezárták a külső sávot.

A szűkített pályán az erős forgalom miatt több kilométeres torlódás alakult ki a Győr felé vezető oldalon.

Balesetek és útlezárások

A 74-es főúton, Nagykanizsától északra egy kamion hajtott árokba. A Magyarszentmiklós és Fűzvölgy közötti szakaszon, a 10-es kilométernél a forgalmat teljesen megállították. Az M4-es autóúton, a Debrecen felé vezető oldalon, Nagykereki és Gáborján között egy teherautó a szalagkorlátnak ütközött a 231-es kilométernél. A baleset miatt forgalomkorlátozás van érvényben. Balatonfüreden is baleset miatt alakult ki torlódás: a Szent István tér, az Arácsi út és az Ady Endre utca körforgalmában a rendőrök irányítják a forgalmat.

Hídjavítás miatti torlódás az M0-son

Az M0-s autóút déli szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítás zajlik. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik. A személyautók a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Az Útinform szerint napközben gyakori a torlódás, ezért Tatabánya felől érkezőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.