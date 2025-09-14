nógrádgyilkosságkislányEcsegentestvérszemtanúhalál

Iszonyú tragédia: megölte a testvérét, nyolcéves kislány a szemtanú

Megdöbbentő tragédia történt szombat délután a Nógrád vármegyei Ecsegen. Egy nő gyilkosság áldozata lett, a testvére halálra szúrta. Az ügy egyetlen szemtanúja a hölgy nyolc év körüli kislánya lehetett.

2025. 09. 14. 11:12
Késelés áldozata lett két nő - illusztráció Fotó: redstallion Forrás: iStockphoto
A Nógrád vármegyei Ecsegen szörnyű gyilkosság történt szombat délután: egy férfi halálra szúrta a saját testvérét – adta hírül a Nool.hu.

(Fotó: redstallion / iStockphoto)

Veszekedés, verekedés, gyilkosság

Sajtóinformációk szerint az emberölés egy vita hevében történt, azt azonban nem tudni, hogy min kapott össze a testvérpár.  – A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja a történteket. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették – írta közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság.

A rendőrségi tájékoztatás szerint szombaton 16 óra körül érkezett bejelentés egy férfitól, hogy a testvérét holtan találta az ecsegi ingatlanukban. A helyszínelés során hamar kiderült: a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta. Ezt követően perceken belül elfogták a 43 éves bejelentőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A rendőrség szakértők bevonásával folytatja az eljárást. 

A Nool.hu helyszíni információi szerint a testvérek egy háztartásban éltek, szombat délután összevesztek és a férfi leszúrta a nőt. Az áldozat egy nyolc év körüli kislányt nevelt, aki szemtanúja lehetett a történteknek.

Sajnos nem ez volt az egyetlen gyilkosság a hétvégén Magyarországon: Nagykanizsán péntek este egy férfi összeveszett ismerősével, aki mellkason szúrta. A rendőrök a helyszínen elfogták a 60 éves támadót.

 

