Unokái szeme láttára gyilkolt, börtönben töltheti hátralévő életét

Újabb fordulat történt a nyíregyházi gyilkosság ügyében. A vádirat szerint az ötvenes éveiben járó férfi 2023-ban költözött össze új élettársával, ám kapcsolatuk hamar erőszakossá vált. A férfi rendszeresen bántalmazta a nőt, gyakran saját unokái szeme láttára – írta a Duol.hu.

A gyilkosság ügyében még nem született ítélet, a vádlott új ügyvédet kért

Fotó: Tények

A hidegvérű gyilkos mindenkit át akart verni

A tragédia 2024 januárjában következett be, amikor a férfi úgy megverte élettársát, hogy az asszony belehalt sérüléseibe. A vádlott ezt követően megpróbálta félrevezetni a hatóságokat és eltűnésként jelentette be párja halálát. A gyermekek sokáig azt hitték, a nő csak alszik, míg végül egy rokon értesítette a mentőket, akik már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat. Az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott, amelyből legkorábban huszonöt év után szabadulhatna.

Most azonban a bírósági eljárás megszakadt, mert a vádlott új ügyvédet kért. A tárgyalás elhalasztása miatt a családnak tovább kell várnia a gyilkosság ügyében hozott végső ítéletre.

A nyár végén is történt hasonló eset, amikor is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt az angol férfit, aki meggyilkolt egy 55 éves magyar nőt, majd meztelen holttestét a saját fészerében rejtette el.