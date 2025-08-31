Angliaholttestét fészer

Magyar nő holttestét rejtette fészerébe egy brit férfi

A férfi először tagadta, hogy bármit tudna az esetről, később azonban vallomásában már azt állította: pánikba esett, amikor a konyhájában holtan találta a nőt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 17:03
illusztráció Forrás: Pexels
Életfogytiglani börtönbüntetést kapott egy brit férfi, aki meggyilkolt egy 55 éves magyar nőt, majd meztelen holttestét a saját fészerében rejtette el – írta a Mandiner. 

bilincsbe verve
A felvétel illusztráció (Fotó: Kindel Media/Pexels.com)

A 62 éves Christopher Barlow-t a manchesteri bíróság ítélte el háromhetes tárgyalás után. Büntetése szerint legkorábban 20 év múlva szabadulhat. A tragikus eset még tavaly decemberben történt Bolton városában. Böröcz Mariann, aki Magyarországról költözött Angliába, december 23-án tűnt el. 

Holttestét a karácsony előtti napokban Barlow kerti fészerében találták meg. 

A férfi először tagadta, hogy bármit tudna az esetről, később azonban vallomásában már azt állította: pánikba esett, amikor a konyhájában holtan találta a nőt. A szörnyű ügy részleteiről ebben a cikkben olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


 

