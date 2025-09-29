gyilkosságKomárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányságtragédia

Brutális gyilkosság történt egy komáromi házban + videó

Helyszíni felvételeket készített a vármegyei lap.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 18:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy kétgyerekes édesanyát brutálisan meggyilkolt egy barátja Komáromban. A Kemma megtalálta azt a házat, ahol történt az eset. Ma már csak a kapuról leszakított piros rendőrségi szalag emlékeztet a múlt heti tragédiára.

Mécsesek a gyilkosság helyszínén (Fotó: 24 Óra/Wierl Ádám)

A szomszédok még mindig a történtek hatása alatt vannak. Szeretnék már elfelejteni azt a kegyetlenséget, ami a ház falai között történt. Úgy tudják, a hozzátartozók közül valaki már visszatért a házba, hogy eltüntesse a brutális gyilkosság nyomait.

Lapunk megírta, hogy holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

A tettest másnap reggel fogták el, és emberölés gyanúja miatt hallgatták ki.

A helyszínről további képeket ide kattintva talál.

Borítókép: A gyilkosság lassanként eltűnő nyomai (Fotó: 24 Óra/Wierl Ádám)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA jövő Oroszországa

Schmidt Mária új írása

Bayer Zsolt avatarja

Ajánlom szíves figyelmükbe az egészet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu