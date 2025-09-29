Brutális gyilkosság történt egy komáromi házban + videó

Egy kétgyerekes édesanyát brutálisan meggyilkolt egy barátja Komáromban. A Kemma megtalálta azt a házat, ahol történt az eset. Ma már csak a kapuról leszakított piros rendőrségi szalag emlékeztet a múlt heti tragédiára.

Mécsesek a gyilkosság helyszínén (Fotó: 24 Óra/Wierl Ádám)

A szomszédok még mindig a történtek hatása alatt vannak. Szeretnék már elfelejteni azt a kegyetlenséget, ami a ház falai között történt. Úgy tudják, a hozzátartozók közül valaki már visszatért a házba, hogy eltüntesse a brutális gyilkosság nyomait.

Lapunk megírta, hogy holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.

A tettest másnap reggel fogták el, és emberölés gyanúja miatt hallgatták ki.

