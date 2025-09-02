Tizenegy éves kislányt ejtett teherbe, dühében megfojtotta

Vádat emeltek egy 11 éves lánnyal szexuális viszonyt ápoló férfi ellen, aki megfojtotta a kislányt, miután megtudta, hogy terhes. A férfi még 2024 nyarán költözött be a lány és családja által lakott tiszarádi lakóházba, ahol egy szobában aludt öt kiskorú gyermekkel – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség.

Forrás: Facebook

A vádlott annak ellenére létesített szexuális kapcsolatot a lánnyal, hogy tudomása volt az életkoráról.

A férfi az együttlétek után 2024. szeptember 21-én kötözésre kísérte kórházba a kislányt, majd Nyíregyháza belvárosában sétáltak. Útközben a férfi megivott egy üveg bort és egy erdős részen szexuális kapcsolatot létesített a kislánnyal. A lány ekkor említette meg a vádlottnak, hogy teherbe esett, születendő gyermeküket pedig meg akarja tartani. A férfi ezen feldühödött, ököllel arcon ütötte, majd a földön fekvő lányt egy ruhaneművel megfojtotta.

A főügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit emberölés és szexuális erőszak minősített esetével vádolja, vele szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta azzal, hogy a jelenleg is letartóztatásban lévő férfi legalább 25 év után legyen feltételes szabadságra bocsátható.