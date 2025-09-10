Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Gyomorforgató: erre érkezik a legtöbb panasz az online gyermekvédelemben

A gyermekpornográf tartalmak miatt érkezett a legtöbb bejelentés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által üzemeltette Internet Hotline (IH) osztályhoz – mondta Csalár Dorina gyermekjogi szakjogász egy sajtóeseményen. Mint hangsúlyozta, az áldozatok több mint a fele 12 év alatti gyermek volt, többségük lány. Ráadásul egyre gyakrabban készülnek ilyen tartalmak a mesterséges intelligencia felhasználásával. Emellett nagy arányban növekszik azoknak a panaszoknak a száma, amelyek a hozzájárulás nélkül közzétett és adathalász tartalmakat érintik.

Molnár János
2025. 09. 10. 13:01
Az online térben történő visszaélések száma, súlya és aránya nagymértékben megnőtt az utóbbi években – jelentette ki Csalár Dorina, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által 2011 óta fenntartott Internet Hotline Osztály (IH) vezetője, gyermekjogi szakjogász az IH 2024. évi beszámolójáról tartott sajtótájékoztatón.

Illusztráció (Forrás: NMHH)

A szakjogász úgy folytatta: az IH egy internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat, ahol az interneten elérhető jogsértő és kiskorúakra káros tartalmakat lehet bejelenteni nyolc különböző kategóriában. 

Ezek a kategóriák a gyermekpornográfia, a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom, az adathalász tartalom, az online zaklatás, a rasszista, valamely közösség ellen uszító tartalom, az illegális pszichoaktív szerek népszerűsítésére, fogyasztására felhívó tartalom, az erőszakos, illegális cselekményre felhívó, azt népszerűsítő tartalom, illetve az egyéb, kiskorúakra ártalmas tartalom.

Az elmúlt csaknem 15 évben több mint 21 ezer bejelentést kezeltek, ami eléggé nagy számnak tekinthető. Az IH minden bejelentést megvizsgál, az a fontos, hogy kapjanak olyan internetes címet, amin van elérhető tartalom, valamint egy pontos leírást arról, hogy mi ezzel a probléma. Ha intézkedniük kell, több lehetőségük is van: egyes esetekben elég a bejelentőnek a felület szolgáltatója felé jelezni a tartalmat, más ügyekben pedig a Nemzeti Nyomozó Irodához fordulnak, akikkel intenzív, napi kapcsolatot tartanak. Az e-mail-címüket megadó bejelentők kivétel nélkül választ kapnak panaszaikra – szögezte le a szakjogász.

Durván megugrott a gyermekpornográf esetek száma

Mint ismertette, tavaly 1480 bejelentést kezeltek, ezek közül az érdemi intézkedést igénylő jelzések aránya – vagyis amelyekkel valahogyan foglalkozniuk kell – mintegy 50 százalékról 80 százalékra ugrott, a bejelentések kétharmada pedig nem anonim módon érkezik, ami az IH felé mutatott bizalom jele.

Az IH legkiemelkedőbb kategóriája a gyermekpornográfia, ahová tavaly 359 bejelentés érkezett, vagyis az összes jelzés 26 százaléka, ezért 657 url-címet kellett megvizsgálniuk.

Az áldozatok több mint a fele 12 év alatti gyermek volt, többségük lány, a jelzések négy százalékánál merült fel, hogy az anyag mesterséges intelligencia segítségével készülhetett. Tavaly 51 gyermek és 63 szülő fordult az IH-hoz, ami az utóbbi évekhez viszonyítva többszörös növekedést jelent, azonban már a legtöbb esetben egyből tudnak reagálni a bejelentésekre – mutatott rá Csalár Dorina.

Hozzájárulás nélküli szexfelvételek és adathalászat

Emellett nagy arányban növekszik azoknak a panaszoknak a száma, amelyek a hozzájárulás nélkül közzétett tartalmakat érintik, minden negyedik bejelentés ide tartozik, 150 esetet azonosítottak be sikeresen. 

Ebben az esetben szintén szexuális felvételekről van szó, de itt felnőttek intim képeivel élnek vissza, főleg a Discordon és a Telegramon. A visszaélések motivációja sokszor a bosszú és a megalázás. 

A bejelentők ilyenkor nyomasztó helyzetben érzik magukat, féltik a munkahelyüket, családjukat vagy a párkapcsolatukat. 

A harmadik legtöbb bejelentést az adathalász tartalmakról teszik. Minden hatodik bejelentés a Metát, vagyis a Facebook anyavállalatát érinti, 73 esetben a Marketplace platformmal volt baj, de 68 hamis online webáruházról is érkezett jelzés. A hatékonyabb eljárás érdekében a Kiberpajzs projektben már komoly előkészületek zajlanak – jelezte a szakjogász.

Az IH megbízható bejelentő lett

Csalár Dorina hangsúlyozta: az IH tavaly megkapta a megbízható bejelentő státust, ami azt jelenti, hogy közvetlenül, gyorsabban és hatékonyabban tudnak a legnagyobb közösségimédia-platformokhoz fordulni, valamint a bejelentők ügyeiben eljárni. Ezt eddig 65 alkalommal tettek meg sikerrel. 

– Sokan szégyellik, hogy áldozattá váltak és nem mernek segítséget kérni, vagy nem tudnak ennek a lehetőségéről. Legfőbb üzenetünk, hogy senki sincs egyedül az online térben, mert mindig van segítség és merjenek segítséget kérni! Megbecsüljünk a bejelentőinket, mert óriási bátorság kell ahhoz, hogy elmondják, mi történt velük.

Azon is dolgozunk, hogy plakátjainkkal minél több köznevelési intézményt elérjünk, találkozzunk szülőkkel, nevelőkkel, pedagógusokkal és a valós problémákról tudjunk beszélgetni. A védelem az online térben is megillet mindenkit – mondta. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

