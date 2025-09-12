Hankó Balázs: Legyen a magyar szakképzési modell az, amely irányt mutat az EU-ban!

A pénteken elfogadandó Herningi nyilatkozat a magyar szakképzési modell sikere – jelentette ki Hankó Balázs az MTI-nek adott telefonos interjúban azzal kapcsolatban, hogy informális oktatási miniszteri csúcsot tartanak az EU soros elnökségét betöltő Dániában, ahol a fő téma az európai szakképzés. A kulturális és innovációs miniszter a csütörtökön kezdődött, kétnapos informális miniszteri csúcs kapcsán hangsúlyozta: azért szálltak harcba Herningben, hogy „a szakképzésben ne brüsszeli válasz, hanem magyar válasz szülessen, azaz a magyar szakképzési modell legyen az, amely az Európai Uniónak irányt mutat”.

Fotó: MTI/Derencsényi István

A magyar uniós elnökség alatt tanácsi ajánlásba foglalták a magyar modellt, valamint kimondták, hogy az európai szakképzésnek és a tagországok szakképzésének a vállalatokkal, egyetemekkel együttműködve, munkaerőpiaci szempontból jó oktatást, képzést kell adniuk – emlékeztetett a miniszter.

Örülünk annak, hogy ennek bázisán ma elfogadunk közösen egy úgynevezett Herningi nyilatkozatot, mert az teljes mértékben megegyezik azzal, ami a magyar elnökség alatti ajánlásokat tartalmazta, sőt mi több, azt mondhatjuk, hogy munkánknak köszönhetően a magyar modell foglaltatik a Herningi nyilatkozatba

– fogalmazott a tárcavezető, majd felsorolta azt az öt pontot, ami vonzóvá teszi a jövőben a szakképzést: több diák, duális partnerség, munkaerőpiaci megfelelőség, felzárkóztatás és az egyetemekkel való kapcsolat.

Hankó Balázs jelezte, ezekben Magyarország élen jár, hiszen a nyolcadikosok közül tízből hat diák a szakképzésben kezdi meg tanulmányait, a 2030-as cél pedig hét diák. A duális partnerség keretében Magyarországon tízből öt tanuló ilyen képzésben vesz részt, miközben Magyarország a munkaerőpiaci megfelelőség esetében is élen jár, hiszen az OECD tagországok közül „bronzérmesek vagyunk”.

A miniszter elmondta: kiemelt célul tűzi ki a nyilatkozat a felzárkóztatást, ahol szintén jól áll Magyarország, hiszen az úgynevezett dobbantó és műhelyiskola programmal négyezer hátrányos helyzetű diákot integrálnak a szakképzésbe.

Az elkövetkezendő években egy 23 milliárd forintos program segítségével húszezer hátrányos helyzetű diákot fognak elérni, ugyanakkor az egyetemi kapcsolatok is kiválóak a szakképzésben: az elmúlt három évben 64 százalékkal nőtt a szakképzésből egyetemre felvett diákok száma

– emelte ki.