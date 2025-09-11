Hankó BalázstámogatáskultúraCsokonai Nemzeti Színházbejegyzés

Hankó Balázs pontos magyarázatot adott arra, mi is az az egymilliárd, amivel a debreceni Csokonai Nemzeti Színház finanszírozása emelkedik

Bővül a kultúrstratégiai intézmények köre, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház az első nem fővárosi intézmény, amely megkapta ezt a címet – jelentette be néhány napja Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az Országos színházi évadnyitón. A HVG tegnap arról számolt be, hogy a Csokonai Nemzeti Színház egymilliárd forintos többlettámogatást kapott. Hankó Balázs ma Facebook-oldalán reagált a cikkben leírtakra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 15:53
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Fotó: MTI/Derencsényi István
Hankó Balázs az Országos színházi évadnyitó részeként, a Kultúra Közös hang, külön utak? Közös tér, közös jövő, színház mindenekelőtt címmel rendezett szakmai konferencián arról is beszélt, hogy néhány hét múlva a debreceni után egy külhoni kulturális intézmény is megkapja a kultúrstratégiai intézmény címet.

Hankó Balázs
Hankó Balázs tárcavezető a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban tartott szakmai konferencián Fotó: MTI/Derencsényi István

Hankó Balázs részletesen kifejtette véleményét

A tárcavezető kiemelte, hogy 

a cím elnyerésével csaknem egymilliárd forinttal megnövelték a Csokonai Nemzeti Színház állami támogatását. Mint hozzátette, a kultúrstratégiai intézményekkel, most először, öt évre szóló szerződéseket kötnek.

Hankó Balázs előadásában kitért a magyar kultúra finanszírozására. Hangsúlyozta, hogy az idei évadban a korábbinál egymilliárddal több, hatmilliárd forintra pályázhatnak az előadó-művészeti szervezetek, és a pályázati lehetőséget kiterjesztették az egész Kárpát-medencére. Ennek megfelelően a források 30 százalékát budapesti, 60 százalékát vidéki, 10 százalékát külhoni intézmények nyerhetik el. Rámutatott, hogy a magyar kulturális finanszírozás a duplája az európai uniós átlagnak.

Elismeréssel szólt arról, hogy a színházlátogatások tekintetében Magyarország bronzérmes Európában: a múlt évadban 7,3 millió nézőjük volt a színházaknak, összesen 33 546 előadásra jutottak el a nézők.

A tárcavezető elmondása szerint 30 vidéki és 7 budapesti színház működési támogatására az idén 21 milliárd forintot biztosít a kormány, ami 30 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, hogy az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintot fordítottak a kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztésére, az elkövetkező 10 évben 850 milliárdot költenek erre, ebből 240 milliárd forintot színházfejlesztésre. Utóbbi kapcsán a miniszter a kecskeméti és a zalaegerszegi színházat nevezte meg, de jelezte, hogy több más intézmény felújítása is tervben van.

A kulturális miniszter azzal zárta előadását, hogy lesz béremelés a kulturális szférában, a mértékét még vitatják, de átlagot meghaladónak kell lennie.

Hankó Balázs ma Facebook-oldalán reagált a HVG tegnapi cikkére, amely arról számolt be, hogy a Csokonai Nemzeti Színház egymilliárd forintos többlettámogatást kapott.

A miniszter szerint a cikk kiragadott számokra épít, miközben a teljes kultúrstratégia ennél jóval árnyaltabb képet mutat.

Hankó Balázs a posztjában így fogalmaz:
„• A kormány összességében évente 25 milliárd forinttal támogatja a közös működtetésű színházakat, az elmúlt évhez képest sikerült ebben 30 százalékkal előrelépnünk 30 vidéki és 7 budapesti színház esetében! Bár köszönetet nem vár az ember, de legalább a tényekkel való szolid találkozást remélhet, remélhetne.
• Idén a független szervezetek 830 millió forintot már megkaptak, 2026-ban pedig döntésem értelmében ez az összeg több mint 1,2 milliárdra nő, azaz itt is egy jelentős forrásbővülésről beszélhetünk!
• Mindezek mellett az egyes előadásokhoz kapcsolódó pályázati támogatások kerete is idén 1 milliárd forinttal növekedett, elérve így a 6 milliárdot, melyből a források 30 százaléka független szervezetekhez került. És itt érdemes egy pillanatra elidőznünk, mert a HVG is politikai okból szándékoltan csak azokat tekinti függetlennek akik a magyar kultúra száraz kóró elvét magában foglaló Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) tagjai. De kérem a függetlenség kategóriája pont nem lehet egy politikailag motivált szervezethez való tartozás függvénye...
• Azt se felejtsük el, ha már valaki képet próbál festeni az színházi világról, hogy a Déryné-program, melynek köszönhetően a legkisebb falvakban is elérhetővé válik a színház, az elmúlt 5 évben 170 független alkotónak adott lehetőséget, közel 5000 előadás valósult meg, összesen 2 milliárd forintos támogatással, ez is közvetlenül a független alkotókat segítette, na nem a tudatosan FESZ-ítő értelmezésben.

A Csokonai Nemzeti Színház támogatása tehát nem kivétel, hanem része annak a következetes stratégiának, amely Budapesten, vidéken és a határon túl is erősíti a magyar kultúrát. A kulturális finanszírozásról tehát nem kiragadott számok alapján érdemes véleményt formálni – hanem a teljes – Csontváry-kép ismeretében.”

 

