Hankó Balázs pontos magyarázatot adott arra, mi is az az egymilliárd, amivel a debreceni Csokonai Nemzeti Színház finanszírozása emelkedik

Hankó Balázs az Országos színházi évadnyitó részeként, a Kultúra – Közös hang, külön utak? Közös tér, közös jövő, színház mindenekelőtt címmel rendezett szakmai konferencián arról is beszélt, hogy néhány hét múlva a debreceni után egy külhoni kulturális intézmény is megkapja a kultúrstratégiai intézmény címet.

Hankó Balázs tárcavezető a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban tartott szakmai konferencián Fotó: MTI/Derencsényi István

Hankó Balázs részletesen kifejtette véleményét

A tárcavezető kiemelte, hogy

a cím elnyerésével csaknem egymilliárd forinttal megnövelték a Csokonai Nemzeti Színház állami támogatását. Mint hozzátette, a kultúrstratégiai intézményekkel, most először, öt évre szóló szerződéseket kötnek.

Hankó Balázs előadásában kitért a magyar kultúra finanszírozására. Hangsúlyozta, hogy az idei évadban a korábbinál egymilliárddal több, hatmilliárd forintra pályázhatnak az előadó-művészeti szervezetek, és a pályázati lehetőséget kiterjesztették az egész Kárpát-medencére. Ennek megfelelően a források 30 százalékát budapesti, 60 százalékát vidéki, 10 százalékát külhoni intézmények nyerhetik el. Rámutatott, hogy a magyar kulturális finanszírozás a duplája az európai uniós átlagnak.

Elismeréssel szólt arról, hogy a színházlátogatások tekintetében Magyarország bronzérmes Európában: a múlt évadban 7,3 millió nézőjük volt a színházaknak, összesen 33 546 előadásra jutottak el a nézők.

A tárcavezető elmondása szerint 30 vidéki és 7 budapesti színház működési támogatására az idén 21 milliárd forintot biztosít a kormány, ami 30 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, hogy az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintot fordítottak a kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztésére, az elkövetkező 10 évben 850 milliárdot költenek erre, ebből 240 milliárd forintot színházfejlesztésre. Utóbbi kapcsán a miniszter a kecskeméti és a zalaegerszegi színházat nevezte meg, de jelezte, hogy több más intézmény felújítása is tervben van.

A kulturális miniszter azzal zárta előadását, hogy lesz béremelés a kulturális szférában, a mértékét még vitatják, de átlagot meghaladónak kell lennie.