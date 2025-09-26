Kárpátaljakormánykisebbség

Hankó Balázs: A nemzetnek nincs határa!

A magyar kultúra és anyanyelvünk amely összeköti a magyarokat a Kárpát-medencében és a világon! – írta közösségi oldalán a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 19:31
Hankó Balázs Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar kultúra és anyanyelvünk amely összeköti a magyarokat a Kárpát-medencében és a világon. Ha valaki ezt a nemzeti minimumot nem ismeri el, akkor azok nem a nemzetünk érdekében dolgoznak, hanem a magyarságot szándékosan sorvasztják – írta közösségi oldalán Hankó Balázs. A miniszter úgy véli, az ilyen emberek azok sorába tartoznak, akik a trianoni döntést előidézték, akik a kommunizmus alatt a határon túl élő magyarok jogaiért nem álltak ki. Éppen ezért 

mindazok a nyilatkozatok, amelyek Tarr Zoltán és Kollár Kinga részéről arról szólnak, hogy a Tisza a külhoni magyarok anyanyelvének és kultúrájának megőrzését hátrányként tüntetik fel, és arra ösztönöznék őket, hogy asszimilálódjanak a többségi nemzethez, a magyarok és a kormány alapvető hitvallásával ellentétes.

A magyar kormány álláspontja egyértelmű: mindenkoron azon dolgozunk, hogy a magyarok jogait mindenhol elismerjék, ezért támogatjuk a magyar képzéseket Kárpátalján, azért támogatjuk Erdélyben és szerte a Kárpát-medencében – írta Hankó Balázs. 

Hozzátette: Ezért is emelkedik egyetemi rangra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai magyar Főiskola, ezért is lesz az Erdélyi Sapientia Magyar Tudományegyetem egyik legjobb egyetem Romániában. 

Hiszen mi kiállunk a magyarok érdekei mellett, ezért dolgozom azon, hogy Románia kulturális miniszterével egy két ország közötti együttműködést írjunk alá

Mi kiálltunk az őshonos kisebbségek jogaiért, mi nem értünk egyet azzal a brüsszeli döntéssel, amely az őshonos kisebbségek jogaira vonatkozó kezdeményezést (Minority Safe Pack) elutasította – írta a miniszter. 

„A Tisza Brüsszel politikai megrendelését teljesíti ebben az esetben is. Mi kiálltunk és kiállunk a határon túl élő magyarok jogaiért!”,  zárta posztját Hankó Balázs. 

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI)

               
       
       
       

