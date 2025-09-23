Pócs János a Harcosok órájában: Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs, aki bármikor, bármilyen aljasságra képes

Már az is előrelépés, hogy nem tagadják le, hogy van Tisza-adó – véleményezte Pócs János a Tisza Párt legújabb adó-botrányát a Harcosok órája műsorban. Az országgyűlési képviselő szerint bármilyen adócsomagot is akarnak Magyar Péterék, annyi bizonyos, ők emelnek, a kormány pedig folyamatosan csökkenti az adót.

Megpróbálják meggyőzni a magyar embereket, hogy miért jobb, ha több adót fizetnek. Kérdés, elhiszik-e?

– tette fel a kérdést. Závecz Tisza-adóval kapcsolatos közvéleménykutatásával pedig – amely szerint a válaszadók 64 százaléka a többkulcsos adórendszert támogatja – úgy vélekedett, töltsék ki a tiszások is nemzeti konzultációt, mondják el a véleményüket erről, és a kormány azon az úton fog menni, amit az emberek többsége helyesnek vél.

Pócs János országgyűlési képviselő (Forrás: YouTube/Képernyőfotó)

A politikus ugyanakkor hozzáteszi: a Tisza Párt egy olyan réteget szólít meg, előre megfontolt szándékkal, akik azért nem méltóak hozzánk, mert lejáratnak bennünket. – A tiszások az irigységre és a rosszindulatra építenek, és arra vannak programozva, hogy ha a szomszéd füve zöldebb, akkor a tehene is dögöljön meg, és akinek jobban meg a településen, ahol ők élnek, akkor rohadjanak meg, fizessenek több adót – mondta.

A műsorvezető, Németh Balázs megjegyzi, csak hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy a Tisza-adónál a gazdagság ott kezdődik, hogy valaki bruttó 400 ezer forint felett keres.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányára reagálva Pócs felidézte, Magyar Péter a köztudatba azzal került be, hogy azt üvöltötte: ne féljetek.

– Hát ki fél itt? Ők félnek, ők járnak testőrökkel, ők járnak testőrökkel, és Ruszin sem a VIII. kerületben sétálva ment fegyverrel, hanem a saját lakossági fórumán, ahova egyébként regisztrálva lehet bemenni, de ő tettre készen, csőre töltött fegyverrel volt ott – mutatott rá.

Pócs János elmondta, soha eddig nem tapasztalta egyetlen politikus, de még miniszterelnök esetében sem, hogy fegyverrel a zsebében járt-kelt. – Nálunk a Jászságban megjelent már Horn Gyula, Medgyessy Péter, soha nem járkáltak fegyverrel. Ha Ruszin úgy érzi, hogy fél, tábornok létére, akkor fogadjon egy testőrt, aki szépen beáll a sarokba és ha kell, akkor közbelép, de ő egy csőretöltött fegyverrel jár – tanácsolta az országgyűlési képviselő.