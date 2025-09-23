  • Magyar Nemzet
Pócs János a Harcosok órájában: Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs, aki bármikor, bármilyen aljasságra képes

2025. 09. 23. 7:11
Már az is előrelépés, hogy nem tagadják le, hogy van Tisza-adó – véleményezte Pócs János a Tisza Párt legújabb adó-botrányát a Harcosok órája műsorban. Az országgyűlési képviselő szerint bármilyen adócsomagot is akarnak Magyar Péterék, annyi bizonyos, ők emelnek, a kormány pedig folyamatosan csökkenti az adót. 

Megpróbálják meggyőzni a magyar embereket, hogy miért jobb, ha több adót fizetnek. Kérdés, elhiszik-e?

 – tette fel a kérdést. Závecz Tisza-adóval kapcsolatos közvéleménykutatásával pedig – amely szerint a válaszadók 64 százaléka a többkulcsos adórendszert támogatja – úgy vélekedett, töltsék ki a tiszások is nemzeti konzultációt, mondják el a véleményüket erről, és a kormány azon az úton fog menni, amit az emberek többsége helyesnek vél.

Pócs János országgyűlési képviselő (Forrás: YouTube/Képernyőfotó)

A politikus ugyanakkor hozzáteszi: a Tisza Párt egy olyan réteget szólít meg, előre megfontolt szándékkal, akik azért nem méltóak hozzánk, mert lejáratnak bennünket. – A tiszások az irigységre és a rosszindulatra építenek, és arra vannak programozva, hogy ha a szomszéd füve zöldebb, akkor a tehene is dögöljön meg, és akinek jobban meg a településen, ahol ők élnek, akkor rohadjanak meg, fizessenek több adót – mondta.

A műsorvezető, Németh Balázs megjegyzi, csak hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy a Tisza-adónál a gazdagság ott kezdődik, hogy valaki bruttó 400 ezer forint felett keres.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányára reagálva Pócs felidézte, Magyar Péter a köztudatba azzal került be, hogy azt üvöltötte: ne féljetek.

 – Hát ki fél itt? Ők félnek, ők járnak testőrökkel, ők járnak testőrökkel, és Ruszin sem a VIII. kerületben sétálva ment fegyverrel, hanem a saját lakossági fórumán, ahova egyébként regisztrálva lehet bemenni, de ő tettre készen, csőre töltött fegyverrel volt ott – mutatott rá. 

Pócs János elmondta, soha eddig nem tapasztalta egyetlen politikus, de még miniszterelnök esetében sem, hogy fegyverrel a zsebében járt-kelt. – Nálunk a Jászságban megjelent már Horn Gyula, Medgyessy Péter, soha nem járkáltak fegyverrel. Ha Ruszin úgy érzi, hogy fél, tábornok létére, akkor fogadjon egy testőrt, aki szépen beáll a sarokba és ha kell, akkor közbelép, de ő egy csőretöltött fegyverrel jár – tanácsolta az országgyűlési képviselő.

Pintér Ferenc színrelépéséről Pócs János elmondta, Ruszin-Szendi Romulusz egykori helyettese személyesen, egy lakossági fórumon szerette volna szembesíteni azzal, vezérkari főnökként hány stikli írható a számlájára, de a Tisza Párt szakpolitikusa ekkor váratlanul lemondta a lakossági fórumokat.

Azzal kapcsolatban, hogy vajon meddig és miért tart ki Magyar Péter Ruszin-Szendi mellett, Pócs János szerint nem véletlen, hogy ragaszkodik hozzá. – Sokat gondolkodtam, miért tarja még maga mellett? Aztán eszembe jutott Ruszin első nyilvános szereplése, amikor azt mondta, hogy a küéföldi országokkal meg vannak a telefonszámok, megvannak a kapcsolatok és bármikor újra tudom éleszteni – mondta, majd azzal folytatta:

Egészen biztos, hogy Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs, aki bármikor, bármilyen aljasságra képes. 

– Ő a kapcsolattartó. Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy az ukrán politika mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meg tudja buktatni a magyar kormányt – hívta fel a figyelmet.

Magyar Péter képviselőjelöltjeiről és a Párt előválasztási folyamatáról elmondta, szerinte már ott van Tisza Párt elnökének a fiókjában minden jelöltjének a neve, és csak színjáték a pályázati felhívása.

 – Bohócot csinál a saját embereiből, de érezhető a bizalom hiánya a saját pártjában, hiszen már tudja, ki lesz a jelölt, Jászságban is. Ez csak egy cirkusz és adatgyűjtés – jegyezte meg.

 

Elég egyetlen rossz választás és mi is bevándorló ország leszünk

A műsor második felében Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával beszélgetett Németh Balázs, a hétfő esti, Keleti pályaudvarnál megtartott akciójukról, ahol az épület homlokzatára mecseteket vetítettek ki a röszkei csata évfordulója alkalmából.

– Az a helyzet, hogy a 2015-ös sajnálatos, röszkei csata eseményei óta először a klíma hisztéria, majd a Covid, utána pedig az ukrán háború miatt a migrációs probléma zajait elnyomták. Már-már úgy érezheti a magyar állampolgár, hogy nincs is ilyen probléma, a válságot Magyarország megoldotta, van jogi és fizikai határzár, nincs itt semmi látniavaló. De ez nem így van – közölte a főigazgató, kiemelve,

az, hogy most biztonság van, és zérő politikát folytat a kormány, az egyáltalán nem természetes.

– Erre hívja fel a figyelmet az Alapjogokért Központ kampánya is, mert elég egy rossz választás, és mi is bevándorló ország leszünk. Elég Nyugat-Európára tekinteni, Londonra, Párizsra vagy Brüsszelre, ahol a no-go zónákban történő terrortámadások, csak az ismert nagy terrortámadások, ezer fölött vannak az elmúlt nyolc évben – mondta.

Szánthó Miklós (Forrás: YouTube)

Szánthó Miklós megjegyzi, ezekben az országokban a munkaerő- és a demográfiai problémát nem családpolitikával oldották meg, hanem bevándorlókkal. 

– Ez egy forró téma, és a veszély az, hogy ez is a brüsszeli-terv része volt, és ez a kívánságlista most ott van Magyar Péternél – hívta fel a figyelmet. 

– Ha elfogadták Magyar Péterék Brüsszel adóemelési tervét és a rezsicsökkentés eltörlését, a gender ideológia terjesztését és az ukrán háborúba való bevonódásba vagy az ukrán EU csatlakozására vonatkozó tervét, akkor senki sem képzeli azt, hogy majd a migrációval kapcsolatban mondanak nemet Brüsszelnek? – tette fel a kérdést Szánthó Miklós. 

 

Magyar Pétert bevédik a futtatói, de ennek ára van

Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatban Szánthó Miklós elmondta, ne legyünk naivak, nem fogják kiadni Magyarországnak Magyar Pétert. – Ott áll mögötte a brüsszeli nagykoalíció, az Európai Néppárt, a kommunisták (akiknek külön frakciójuk van az EP-ben). A politikát is emberek alkotják, emberi motivációkkal, Magyar Pétert pedig, akár egy prostitiáltat, futtatják, ezért cserébe pedig védelmet is biztosítanak számára. Ám ennek a védelemnek azoban ára van, jattolni kell: a magyar nemzeti érdeket adja cserébe a Tisza Párt elnöke – fogalmazott.

– Orbán Viktor az, aki Magyar Péterrel ellentétben érti a világ dolgait, szuverén politikus, és aki érti a világ dolgait, az be tudja azonosítani és a nemzeti érdekeket képviselni – vélekedett, kiemelve, hogy Magyar Péter viszont nem képes erre, neki minden létező kérést teljesítenie kell a brüsszeli gazdáinak.

 

