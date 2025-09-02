Mumifikálódott holttestet találtak egy budapesti lakásban, a nő évekkel ezelőtt halt meg

Hétfőn délelőtt kezdtek bele a munkások egy XX. kerületi, Szent Erzsébet téri ingatlan kiürítésébe, amikor szokatlan dolgot észleltek: az egyik szobában a feltornyozott dobozok között egy mumifikálódott holttest feküdt – írja az Origo.hu. A portál információit a BRFK is megerősítette, a nyomozók hétfőn délután vizsgálták át a helyszínt.

Holttestet találtak egy lakás kiürítése közben a munkások Budapest XX. kerületében, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálódik. Fotó: Ladóczki Balázs

Többéves holttestre bukkantak

A rendőrség közölte: bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, vagyis a hölgy az elsődleges adatok szerint nem gyilkosság áldozata lett. – A holttest vélhetően több éve a lakásban lehetett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket – írta a BRFK. Az Origo.hu szerint a hatóság jelenleg is próbálja kideríteni, hogy ki volt a halott és pontosan mikor hunyhatott el.

Vasárnap egy XV. kerületi tűzeset után találtak holttestet a rendőrök egy lakásban. Akkor egy panelház hatodik emeleti ingatlanja gyulladt ki, a lakók közül az egyik nő kizuhant az ablakon, a másik szerencsétlen módon bennégett.