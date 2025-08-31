lakástűzKatasztrófavédelmi Igazgatóságrendőrsèg

Két nő holttestét találták meg Budapesten egy lakástűznél

Az eddigi információk szerint a lakásból egy nő kizuhant, egy másik holttestét a tűzoltók találták meg a lakásban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 12:33
Fotó: MTI/Lakatos Péter
Két nő holttestét találták meg egy XV. kerületi lakástűznél vasárnap, közveszély okozása miatt indult nyomozás – közölte honlapján a rendőrség.

Fotó: Csudai Sándor
A felvétel illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)

Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés, hogy egy XV. kerületi panelház 6. emeleti lakásában tűz van. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai oltották el a tüzet. 

Az eddigi információk szerint a lakásból egy nő kizuhant, egy másik holttestét a tűzoltók találták meg a lakásban.

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozás gyanújával büntetőeljárást, míg a halálesetekkel kapcsolatban közigazgatási hatósági eljárást indított.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

 

