Két nő holttestét találták meg Budapesten egy lakástűznél

Két nő holttestét találták meg egy XV. kerületi lakástűznél vasárnap, közveszély okozása miatt indult nyomozás – közölte honlapján a rendőrség.

A felvétel illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)

Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés, hogy egy XV. kerületi panelház 6. emeleti lakásában tűz van. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai oltották el a tüzet.

Az eddigi információk szerint a lakásból egy nő kizuhant, egy másik holttestét a tűzoltók találták meg a lakásban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozás gyanújával büntetőeljárást, míg a halálesetekkel kapcsolatban közigazgatási hatósági eljárást indított.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)