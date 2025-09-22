baloldalHont Andrásidőközi választás

Hont András üzent a baloldalnak: érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről

A baloldali propagandisták kész ténynek vették a baloldal győzelmét a józsefvárosi időközi választáson, de hatalmasat tévedtek.

Munkatársunktól
2025. 09. 22. 9:43
Hont András Forrás: Facebook
„Mielőtt meghallgatom az összes amatőr választási szakértőt és dilettáns politológust, hogy alacsony részvétel, nem indult a Tisza, a mezőgazdasági munkák miatt a nyolcadik kerületben az értelmiségi szavazók alacsonyabb arányban mentek el stb. csak annyit mondanék, hogy szerintem érdemesebb lenne egy kicsit kisebb arccal nyilatkozni a várható jövő évi esélyekről” – kommentálta Hont András a vasárnapi józsefvárosi időközi választást a közösségi oldalán, miután a baloldali propagandisták evidenciának vették a baloldal győzelmét.

Kozma Lajos (Forrás: Facebook)
Kozma Lajos (Forrás: Facebook)

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet oldalán is olvashattak, álhírrel etette olvasóit a 444.hu, a portál a világos eredmény ellenére (százalékosan 52:42-re győzte le a kutyapárti jelöltet a fideszes Kozma Lajos) egy kamuhírt tett közzé és azt írta: Kutyapárti jelölt verte a fideszest a VIII. kerületben. Noha egy óra múlva már frissítették a cikket, és azzal mentegették magukat, hogy részeredményt közöltek, a cikk címét még sokáig úgy hagyták.

Hont a józsefvárosi eredményre reflektálva megjegyezte:

ezt a körzetet ugyan elvesztette tavaly az ellenzék, de ’19-ben nyertek. A Fidesz százalékosan meg centire annyit hozott, mint legutóbb. Ezt csak úgy dünnyögöm magam elé.

Nem ez volt az egyetlen fideszes gyűzelem vasárnap, a VIII. kerületi siker mellett Kunmadarason is a fideszes jelölt ülhet a polgármesteri székbe, ahol a 2024-esnél is jobb eredménnyel győzött a Fidesz által támogatott polgármester-jelölt, Balogh Marianna. A csurgói képviselő-választáson pedig mindkét Fidesz–KDNP színekben indult jelölt, Szecsődi Istvánné és Huszics Bernadett is bekerült a testületbe.


Borítókép: Hont András (Forrás: Facebook)

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

