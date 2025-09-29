Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem a becsületet kell csak megvédeni, hanem a kormány és az állam működőképességét is – itt nézheti élőben! + videó

Nyakunkon a fagy, egyre hidegebb idő jön + videó

Napközben 13-18 fok között alakul a hőmérséklet hétfőn, késő este 6-13 fokra számíthatunk. Egyre hidegebb idő lesz a héten.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 6:48
Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, kevés helyen záporral, egy-egy zivatarral – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Zömmel napsütéses időre számíthatunk (Forrás: HungaroMet)

Az északias szél napközben a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több helyen megélénkül, utóbbi tájakon erős széllökés is előfordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 6, 13 fok közé hűl le a levegő.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap, leginkább a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Szerdán változékony, borongós, kora őszi időre számíthatunk, keletről érkező záporokkal. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok lesz, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön folytatódik a felhős, szeles és hűvös időjárás. Hajnalban körülbelül 3 fok, délután 15 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Pénteken nagyrészt borongós égbolt jellemzi a napot, egyre több helyen alakul ki eső, zápor. Az északi, északkeleti szél többnyire élénk, olykor erős lökésekkel fúj. A hőmérséklet reggel 0 és 6 fok között, délután 11–17 fok között alakul

– írja a Köpönyeg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock/Monkey Business Images)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
