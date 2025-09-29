Nyakunkon a fagy, egyre hidegebb idő jön + videó

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, kevés helyen záporral, egy-egy zivatarral – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Zömmel napsütéses időre számíthatunk (Forrás: HungaroMet)

Az északias szél napközben a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több helyen megélénkül, utóbbi tájakon erős széllökés is előfordul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 6, 13 fok közé hűl le a levegő.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap, leginkább a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Szerdán változékony, borongós, kora őszi időre számíthatunk, keletről érkező záporokkal. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok lesz, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön folytatódik a felhős, szeles és hűvös időjárás. Hajnalban körülbelül 3 fok, délután 15 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Pénteken nagyrészt borongós égbolt jellemzi a napot, egyre több helyen alakul ki eső, zápor. Az északi, északkeleti szél többnyire élénk, olykor erős lökésekkel fúj. A hőmérséklet reggel 0 és 6 fok között, délután 11–17 fok között alakul

– írja a Köpönyeg.