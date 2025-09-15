Rendkívüli

Visszatér a hőség, 30 fok is lehet hamarosan + videó

A köd feloszlása után többnyire napos, gyengén felhős időre számíthatunk a héten, komolyabb csapadék nélkül. A hét második felében egyre melegebb lesz, a hétvégén délen már 30 fokos hőség is előfordulhat.

2025. 09. 15. 7:12
Pexels
A pára és köd feloszlása után a nap nagyobb részében gyengén felhős, napos időre van kilátás. Délelőtt főleg a Dunántúlon, délután az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek – derül ki a HungaroMet előjelzéséből.

Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést (Forrás: HungaroMet)

Csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szelet – elsősorban a Dunántúlon – élénk lökések kísérhetik.

Délutánra 21, 27 fok közé melegszik fel, késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő.

Figyelmeztetés van érvényben az északkeleti határ közelében (Borsod–Abaúj–Zemplén és Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegyékben), ahol néhány zivatar fordulhat elő a délutáni órákig.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden a kezdeti napsütés után Észak-Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az észak-nyugati szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Szerdán a reggeli párásság után Észak-Nyugat felől csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók, keleten egy-egy záporral. A szél dél-nyugatira fordul és megélénkül. Napközben 21-23 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtökön Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, és sok napsütés valószínű délután. Nem lesz csapadék. Mérséklődik a dél-nyugati szél. A nappali felmelegedés 24-25 fok köré erősödik.

Pénteken és a hétvégére pedig várhatóan visszatér a nyárias idő sok napsütéssel, csapadék nélkül.

A hőmérséklet tovább emelkedik: a hétvégén délen 30 fokos hőség is lehet.

