Nagyot változik az idő, most már tényleg megjön az ősz + videó

Még néhány napig örülhetünk a kellemes késő nyári időjárásnak. Aztán megélénkül a szél, többfelé esőre készülhetünk, és a hőmérséklet is jelentősen visszaesik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 21. 18:44
Jövő héten véget ér az őszi nyár: többfelé kell esőre készülni, a szél élénk, olykor erős lesz, és a hőmérséklet is jelentősen visszaesik. A hét végére csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 fok körül alakul – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Budapest, 2018. augusztus 26. Járókelők esernyővel az I. kerületi Várfok utcában 2018. augusztus 26-án. MTI Fotó: Mohai Balázs
Fotó: MTI/Mohai Balázs

Hétfőn nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet az égen. A déli, délkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható, délkeleten akár 32-33 fok is lehet – írja a Köpönyeg.

Kedden nyugat, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, csapadékos, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, amely megélénkülhet, a Zemplén térségében meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12-18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum-hőmérséklet

általában 26-32 fok között valószínű,

de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

Szerdán nagyrészt felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Szórványosan lehet időszakos eső, záporeső, néhol esetleg zivatar, nyugaton eshet a legtöbb csapadék. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11-19 fok, délután 15-27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő.

Csütörtökön felhős idő ígérkezik, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős, napos időszakok is. Több helyen, akár több hullámban kell számítani esőre, záporra, néhol esetleg zivatar is lehet. Az általában keleties szelet továbbra is többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15-27 fok között alakulhat, északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délen, délkeleten a melegebb idő.

Pénteken általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, de lehetnek átmeneti szakadozások a felhőzetben.

Több helyen valószínű eső, zápor.

A keleties irányú szél változatlanul élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 8-16 fok, délután 14-23 fok lehet.

Szombaton egyre nagyobb területen felszakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet, ezzel összhangban csökken a csapadékhajlam. A keleties szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 8-15 fok, délután 16-23 fok között alakulhat.

Vasárnap az ország döntő részén több órára kisüthet a nap a gomolyfelhők mellett, de helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél élénk, néhol erős lehet.

A minimum-hőmérséklet 4-13 fok,

a csúcsérték 17-23 fok között valószínű.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Faludi Imre)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

