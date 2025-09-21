autópályabalesetmentőhelikopterM7-es autópálya

Horrorbalesetet okozott az M7-esen egy ámokfutó + videó

A hatalmas erejű ütközésről felborult az egyik autó. A helyszínre mentőhelikopter érkezett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 12:47
Elvesztette uralmát az autója fölött az M7-es autópálya baracskai szakaszán egy sofőr. Az autó kontroll nélkül, hatalmas sebességgel belehajtott egy másik autóba. A baleset idejére lezárták az autópályát – idézte fel az esetet a Feol. A lap a nem mindennapi balesetről videófelvételt is megosztott.

Gödöllő, 2024. március 12. Ütközésben roncsolódott autó az M31-es autópálya M0-s felé vezető oldalán 2024. március 12-én. A Gödöllő közelében történt balesetben először egy személyautó és egy teherautó ütközött össze és egy ember könnyebben megsérült. Ezután a teherautónak nekihajtott egy másik személygépkocsi; ennek sofőrje, egy gödöllői férfi életét vesztette. MTI/Mihádák Zoltán
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A sokkoló videót a Budapesti Autósok oldala tette közzé, amelyet egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített szombat reggel az M7-es autópálya Vál-völgyi pihenőhelyénél a Balaton irányába.

A balesetben, amelyről a Magyar Nemzet is beszámolt,

az egyik autó a tetejére borult, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A két autóban összesen hárman utaztak.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)

