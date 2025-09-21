Horrorbalesetet okozott az M7-esen egy ámokfutó + videó

Elvesztette uralmát az autója fölött az M7-es autópálya baracskai szakaszán egy sofőr. Az autó kontroll nélkül, hatalmas sebességgel belehajtott egy másik autóba. A baleset idejére lezárták az autópályát – idézte fel az esetet a Feol. A lap a nem mindennapi balesetről videófelvételt is megosztott.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A sokkoló videót a Budapesti Autósok oldala tette közzé, amelyet egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített szombat reggel az M7-es autópálya Vál-völgyi pihenőhelyénél a Balaton irányába.

A balesetben, amelyről a Magyar Nemzet is beszámolt,

az egyik autó a tetejére borult, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A két autóban összesen hárman utaztak.