Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Baleset az M7-esen: két autó ütközött, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Baleset miatt lezárták az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát Kajászónál szombaton délelőtt, azonban azóta részben fel is oldották az útzárat, a torlódás azonban továbbra is hatalmas.

Forrás: MTI2025. 09. 20. 11:38
Baleset miatt lezárták az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát Kajászónál szombaton délelőtt. Két autó ütközött össze a 34-es és a 35-ös kilométer között – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Képünk illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A közlemény szerint a két autóban összesen hárman utaztak, az egyik jármű a tetejére borult, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett pályaszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, utóbb azonban a belső sávon újra megindulhatott a forgalom Letenye irányába – közölte az Útinform.

A közlemény továbbra is tíz kilométer hosszan torlódnak a járművek. Aki kerülne, a Tárnok csomópontnál hajthat le a sztrádáról, és a 42-es kilométernél térhet vissza.

Borítókép: Illusztáció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

