Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

Magyar PéterTisza PártOrbán Viktor

Ilyen az, amikor Orbán Viktor hálószaggató gólt lő Magyar Péternek + videó

És nem átvitt értelemben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 15:29
Frappáns módon tette helyre Magyar Pétert a miniszterelnök. Orbán Viktor TikTok-oldalán szellemes módon használta fel a mesterséges intelligenciát, a Tisza-szigetek országos focitornáján készült felvételeket és a saját, a Puskás Aréna átadásáról készül ünnepi videóját. Így láthatjuk a videón azt, hogy Orbán Viktor gólt lő a kapusként játszó Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke a vereség miatti elkeseredésében földre borul, a miniszterelnök pedig közönsége felé tisztelegve nyugtázta: megnyerte a meccset. 

@viktor_a_tiktokon Gólkirályság #orbanviktor #miniszterelnok #MagyarPéter #Tisza #gól ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


