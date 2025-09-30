Ilyen az, amikor Orbán Viktor hálószaggató gólt lő Magyar Péternek + videó

Frappáns módon tette helyre Magyar Pétert a miniszterelnök. Orbán Viktor TikTok-oldalán szellemes módon használta fel a mesterséges intelligenciát, a Tisza-szigetek országos focitornáján készült felvételeket és a saját, a Puskás Aréna átadásáról készül ünnepi videóját. Így láthatjuk a videón azt, hogy Orbán Viktor gólt lő a kapusként játszó Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke a vereség miatti elkeseredésében földre borul, a miniszterelnök pedig közönsége felé tisztelegve nyugtázta: megnyerte a meccset.