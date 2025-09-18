Ittasan elkötött egy buszt, enyhítették ítéletét

A Miskolci Törvényszék másodfokon a szabadságvesztés-büntetést egy év 4 hónapra, míg a közügyektől eltiltás tartamát 2 évre enyhítette annak a férfinak az ügyében, aki ittasan elkötött egy buszt, amellyel később árokpartnak ütközött Borsodban – közölte a törvényszék sajtóosztálya. Mint írták, a terhelt két éve egy borsodi településen hajnalban ittasan gyalogolt, amikor meglátott egy parkoló távolsági autóbuszt. A járműhöz ment, kinyitotta, majd az ott talált indítókulccsal beindította, és a szomszédos településig hajtott vele.

A vádlott az autóbusszal egy egyenes útszakaszon letért az úttestről és az árokpartnak ütközött, majd kiszállt a járműből és távozott a helyszínről.

A balesetben személyi sérülés nem történt, de az autóbuszban mintegy 700 ezer forintos kár keletkezett – közölték. A férfit az első fokon eljáró Kazincbarcikai Járásbíróság jármű önkényes elvételének bűntettében és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében találta bűnösnek.

Ezért 2 év 4 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, mellyel szemben a vádlott enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

A másodfokú eljárásban a törvényszék nyomatékos enyhítő körülményként értékelte a cselekmény elkövetése és az elsőfokú elbírálás óta eltelt időt, így enyhítette a férfi büntetését. Ugyanakkor kötelezte a férfit a csaknem 700 ezer forintos kár megtérítésére – írták.