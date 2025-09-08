Jégeső és erős, viharos szél csap le Magyarország több pontján

Hozzáfűzik, estére átmenetileg csökken a jelenlétük, de az éjszaka második felében ismét képződhetnek az ország északkeleti felén, emiatt kedd délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható. Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Estétől már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti.