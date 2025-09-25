Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Jó csapatot alkotott apa és lánya a plázában, kár, hogy nem a jó cél érdekében
plázábanruházatlány

Jó csapatot alkotott apa és lánya a plázában, kár, hogy nem a jó cél érdekében

A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a két személlyel szemben, akik erőszakosan léptek fel egy bevásárlóközpontban.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 09. 25. 11:52
pláza
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Véletlenül találkozott össze az ismerősükkel apa és lánya a kaposvári plázában, akire korábbi nézeteltérésük miatt mindketten haragudtak.

Először a fiatal nő lökte meg a férfit, akihez a lány apja oly módon csatlakozott, hogy fejen ütötte ismerősüket. Az apa ezt követően megragadta a férfi ruházatát, akinek ekkor a lány folytatta a bántalmazását, mivel legalább tízszer kis erővel megütötte a fején és a hátán.

A további erőszakot a lány anyja ugyan próbálta megakadályozni, de a perceken át tartó hangos veszekedésnek, köpködésnek és a lány részéről történt további ütlegelésnek a biztonsági őr közbelépése vetett véget.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű, beismerő terheltekkel szemben próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu