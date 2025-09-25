Jó csapatot alkotott apa és lánya a plázában, kár, hogy nem a jó cél érdekében

Először a fiatal nő lökte meg a férfit, akihez a lány apja oly módon csatlakozott, hogy fejen ütötte ismerősüket. Az apa ezt követően megragadta a férfi ruházatát, akinek ekkor a lány folytatta a bántalmazását, mivel legalább tízszer kis erővel megütötte a fején és a hátán.

A további erőszakot a lány anyja ugyan próbálta megakadályozni, de a perceken át tartó hangos veszekedésnek, köpködésnek és a lány részéről történt további ütlegelésnek a biztonsági őr közbelépése vetett véget.