Jókai utcábanerkélydíszfalház

Négy ember ellen emelhetnek vádat a Jókai utcai házomlás ügyében + videó

Négy embert hallgattak ki gyanúsítottként a Jókai utcai tragédiával kapcsolatban. A szakvélemény szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, műszaki vezető pedig nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. Gyanúsított még a kivitelező és a generáltervező is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 8:13
Budapest, 2022. június 27. Tûzoltók a VI. kerületi Aradi és a Jókai utca keresztezõdésében található ötszintes épületnél dolgoznak, ahol homlokzati fal és tetõszerkezeti elemek dõltek az utcára és parkoló autókra 2022. június 27-én. Az omlás az épület tetejérõl indult el, amely magával sodorta az alatta lévõ erkélyek párkányzatát is, a törmelék a Jókai utcán parkoló gépkocsikra, illetve az úttestre zuhant. MTI/Mihádák Zoltán Fotó: Mihádák Zoltán Fotó: MTI/Mihádák Zoltán Forrás: MTI/Mihádák Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Befejezte a nyomozást a rendőrség a Jókai utcai házomlás ügyében.Mint ismert, 2022 nyarán leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában. A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, egy fiatal nő – egy ismert balettművész – életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. 

Az eljárásban több mint ötven tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be.

Négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint

 a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, 

nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez – bontási tervet is tartalmazó – kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége. 

A bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.

A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre.

Ismert, 2022-ben többen megsérültek, amikor az utcára omlott egy Jókai utcai ház erkélye és falazata. A legsúlyosabb sérült egy 26 éves balerina volt, aki koponyasérülést, gerincsérülést, belső sérüléseket szenvedett. Bár a nő túlélte a balesetet, élete valószínűleg teljesen megváltozik, ugyanis kerekesszékbe került.

A nő már indított egy pert, a kivitelező cégtől követel sérelemdíjat. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.