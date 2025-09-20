Jövőre két település fogja viselni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet + videó

Jövőre két település fogja viselni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Nagy-Vargha Zsófia (Forrás: Facebook)

Nagy-Vargha Zsófia elmondta:

egy magyarországi és egy külhoni magyarlakta partner település összefogva nyújthatnak be egy pályázatot,

amire szeptember 15-től van lehetőség a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján.

Hozzátette, várják a jobbnál jobb pályázatokat, „ahol a települések bebizonyítják, hogy miért jó náluk fiatalnak lenni, és hogyan tudják odavonzani Kárpát-medence szerte a fiatalokat”.

