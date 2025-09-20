Jövőre két település fogja viselni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet + videó

Jövőre két település fogja viselni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
Nagy-Vargha Zsófia elmondta:
egy magyarországi és egy külhoni magyarlakta partner település összefogva nyújthatnak be egy pályázatot,
amire szeptember 15-től van lehetőség a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján.
Hozzátette, várják a jobbnál jobb pályázatokat, „ahol a települések bebizonyítják, hogy miért jó náluk fiatalnak lenni, és hogyan tudják odavonzani Kárpát-medence szerte a fiatalokat”.
Borítókép: Nagy-Vargha Zsófia (Forrás: Facebook)