Jövőre két település fogja viselni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet + videó

Jövőre két település fogja viselni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet

A települések bizonyíthatják, hogy miért jó náluk fiatalnak lenni, és hogyan tudják odavonzani Kárpát-medence szerte a fiatalokat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 20. 12:50
Fotó: BARTOS Gyula (family name first = Bartos | given name after = Gyula) Forrás: Gyula Bartos, photographer
Jövőre két település fogja viselni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet - hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Nagy-Vargha Zsófia (Forrás: Facebook)

Nagy-Vargha Zsófia elmondta:

egy magyarországi és egy külhoni magyarlakta partner település összefogva nyújthatnak be egy pályázatot, 

amire szeptember 15-től van lehetőség a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján.

Hozzátette, várják a jobbnál jobb pályázatokat, „ahol a települések bebizonyítják, hogy miért jó náluk fiatalnak lenni, és hogyan tudják odavonzani Kárpát-medence szerte a fiatalokat”.

Borítókép: Nagy-Vargha Zsófia (Forrás: Facebook)


