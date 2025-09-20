Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)intézménytanévgazdaság

Stratégiai szemléletű intézményvezetőket képez az Óbudai Egyetem

Az Óbudai Egyetemen új, négy féléves szakképzési vezetőképzés indult, amely stratégiai gondolkodásra, digitális vezetésre és innovációra készíti fel a résztvevőket. A program célja, hogy korszerű szemléletű intézményvezetőket neveljen, akik a 21. század kihívásaira is felkészülten irányíthatják a magyar szakképzést.

2025. 09. 20.
Szeptember 20-án elindult az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán, a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szervezésében a szakképzési intézményvezetői szakirányú továbbképzés

Hallgatók az Óbudai Egyetemen (Forrás: Óbudai Egyetem)

A négy féléves program célja, hogy stratégiai gondolkodásra képes, korszerű ismeretekkel rendelkező vezetőket képezzen a magyar szakképzés számára – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A képzés összhangban áll a Szakképzés 4.0 stratégia célkitűzéseivel, amely a digitális átállás és az innováció révén kívánja erősíteni a hazai gazdaság versenyképességét. 

A program hangsúlyosan fejleszti a vezetői kompetenciákat a stratégiai gondolkodás, a változásmenedzsment és a digitális vezetés területén, így a végzettek képesek lesznek a szakképzési intézményeket korszerű, jövőorientált irányítással vezetni, amely megfelel a 21. század elvárásainak

– olvasható a minisztérium tájékoztatásában.

A megnyitón Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: 

nem csupán egy új képzés indul el, hanem egy újfajta vezetői szemlélet megerősítésének is tanúi lehetünk.

A résztvevők olyan tudást és eszközrendszert sajátíthatnak el, amely képessé teszi őket a változások menedzselésére, innovációk bevezetésére és intézményeik stratégiai, jövőbe mutató fejlesztésére – áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményében.

A szakképzés átalakításával párhuzamosan 2020-ban kezdődött meg az oktatói bérek emelése, melynek köszönhetően mára az oktatói fizetések átlagosan két és félszeresükre nőttek. Így a legkisebb oktatói bér is eléri a 705 ezer forintot

– emlékeztet a tárca közleménye.

Pálmai Gergely szerint „a szakképzés jövője a felkészült, stratégiai szemlélettel rendelkező vezetőkön múlik. Ha sikerül olyan intézményvezetőket képeznünk, akik bátran vállalják az innovációt és a változások irányítását, azzal hosszú távon erősítjük a magyar gazdaságot és a fiatalok jövőbeni lehetőségeit is.”

Borítókép: Hallgatók az Óbudai Egyetem 2024/25-ös tanévét megnyitó ünnepi szenátusi ülésén a Millenárison (Fotó: MTI/Soós Lajos)


