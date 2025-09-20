Stratégiai szemléletű intézményvezetőket képez az Óbudai Egyetem

Szeptember 20-án elindult az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán, a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szervezésében a szakképzési intézményvezetői szakirányú továbbképzés.

Hallgatók az Óbudai Egyetemen (Forrás: Óbudai Egyetem)

A négy féléves program célja, hogy stratégiai gondolkodásra képes, korszerű ismeretekkel rendelkező vezetőket képezzen a magyar szakképzés számára – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A képzés összhangban áll a Szakképzés 4.0 stratégia célkitűzéseivel, amely a digitális átállás és az innováció révén kívánja erősíteni a hazai gazdaság versenyképességét.

A program hangsúlyosan fejleszti a vezetői kompetenciákat a stratégiai gondolkodás, a változásmenedzsment és a digitális vezetés területén, így a végzettek képesek lesznek a szakképzési intézményeket korszerű, jövőorientált irányítással vezetni, amely megfelel a 21. század elvárásainak

– olvasható a minisztérium tájékoztatásában.