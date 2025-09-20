Kósa Ádám: Hamarosan kezdünk! + videó

„Hamarosan kezdünk!” – írta közösségi oldalán Kósa Ádám.

Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár (Forrás: Facebook)

A Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára

a digitális polgári körök első országos találkozója

alkalmából jelentkezett be a közösségi oldalán, jelezve, hogy ő is részt vesz az eseményen.

Digitális polgári kör alakult a fogyatékosokért

Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár pénteken jelentette be, hogy kezdeményezésére elindult a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör.

Nagyon örülök, hogy alapítóként sok hiteles ember csatlakozott hozzám, akik különböző módon érintettek a témában. Nemcsak politikusok, hanem sportolók és hétköznapi hősök is, akik a fogyatékosságügy különböző területein dolgoznak. Hamarosan megismerkedhetsz velük

– közölte az államtitkár. Az alapítók között van Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szekeres Pál, az Európai Parlament képviselője és paralimpikon, Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, valamint Illés Fanni és Becsey János paralimpiai bajnok úszók. Csatlakozott Orbán Szabolcs látássérült jogász, Prohászka Csaba kerekesszékes fogyatékosságügyi szakértő, Kapisinszkyné Papp Mária gyógypedagógus és Kárász Róbert médiaszakember és esélyegyenlőségi nagykövet is. A polgári kör célja, hogy a digitális világban és a mindennapokban egyaránt biztosítsa az egyenlő esélyeket mindenkinek.

Digitális polgári körök találkozója

A digitális polgári körök találkozója 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.

A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Az elhangzottakról beszámolunk a Magyar Nemzet internetes oldalán.