Rendkívüli

Meghalt Robert Redford + galéria

idezojelek
Vélemény

A tanártovábbképzés megújulása történelmi lépés

Közel 25 ezer óvodapedagógus, tanító és tanár jelentkezett az új típusú tartalmi megújító képzésekre.

Kisfaludy László avatarja
Kisfaludy László
Cikk kép: undefined
tanárképzésszakmai tanárképzésgyakorlatorientált tanárképzésműszaki tanárképzés 2025. 09. 16. 13:50
Fotó: Soós Lajos

A jól működő köznevelés Magyarország jövőjének egyik legfontosabb stratégiai alapja. Eredményes óvodai és iskolai nevelés, oktatás pedig nem képzelhető el felkészült, elkötelezett, folyamatosan fejlődni akaró pedagógusok nélkül. Az elmúlt években a köznevelés számos területén történtek nagy fontosságú sikerek: a Nemzeti alaptanterv 2020-as megújulása és az erre épülő kerettantervek kiadása, a tantervekhez illeszkedő új tankönyvek, ezt követően az érettségi vizsgakövetelmények megújulása és számos tantárgy esetében a vizsgaforma korszerűsítése, a hatalmas digitális fejlesztések (modern laptopok tanároknak és diákoknak, digitális, interaktív, a játékos tanulást segítő úgynevezett okostankönyvek), az egyetemi tanárképzés gyakorlatorientált szemléletű megújítása. 

A történelmi léptékű, lépcsőzetes pedagógusbér-emelés, valamint a tanárokat még jobb színvonalra ösztönözni hivatott teljesítményértékelési rendszer mind annak a stratégiai víziónak a megvalósítási mérföldköve, amelyet a hazai oktatásirányítás célként tűzött ki. Ennek a nagy jelentőségű intézkedéssorozatnak legújabb lépése a pedagógusok 2025 szeptemberétől induló új továbbképzési rendszere.

A kormány még 2024-ben hozott döntést arról, hogy alapjaiban újuljon meg a pedagógusok továbbképzése. Mindez azért volt kiemelten indokolt, mert bár továbbképzések korábban is voltak, és a tanárok ezernél is több képzés közül választhattak, de ezek között alig akadt olyan, amelyik a hivatás szakmai alapjainak: iskolában a Nemzeti alaptantervhez és az egyes tantárgyakhoz, óvodában pedig az ott végzett nevelő munka szakmai tartalmához kapcsolódó, korszerű ismeretek átadására szolgált volna. 

Így a pedagógusoknak nemigen volt lehetősége és elvárásként sem jelent meg szakmai ismereteik folyamatos karbantartása, megújítása. Pedig az új tudományos felfedezések, kutatási eredmények ismerete alapvető egy hivatását megfelelő elkötelezettséggel és tudással megélni akaró pedagógus számára: elég csak a történelemtanárokra gondolni, akik jelentős része egyetemi tanulmányai során értelemszerűen még csak nem is nagyon találkozhatott az archeogenetikai kutatások mibenlétével, azoknak a magyar történelemre és őstörténetre vonatkozó újdonságaival.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új továbbképzési struktúra ötévente 120 kredit továbbképzés teljesítését várja el a pedagógusoktól, amelynek legalább a felét úgynevezett tartalmi megújító képzésekkel tudják teljesíteni. Ezeket a továbbképzési programokat az állam teljesen ingyenesen biztosítja részükre, ideértve nemcsak a képzésekben való részvételt, hanem a képzés egész időtartama során az étkezést, a magas minőségű szállást, sőt, a tömegközlekedésben való helyközi utazás is szinte egészében ingyenes lesz a résztvevők számára. Ez az új rendszer biztosítja a pedagógusoknak, hogy kizárólag a továbbképzésekben való aktív részvételre az ebben rejlő szakmai fejlődési lehetőségre koncentrálhassanak.

A tartalmi megújító továbbképzések kifejlesztésének, megvalósításának országos koordinációját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) látja el, amely több szempontból is a legjobb választás erre a feladatra.

Egyrészt a köznevelés közszolgálat, amelynek kereteiért, működéséért az állam felelősséget vállal, ennek pedig a közszolgálat egyetemén van a legjobb helye, ahol több más, alapvető állami feladatellátásban dolgozókat is képeznek. Másrészt, az NKE hosszú évek óta biztosítja a kormánytisztviselők továbbképzését, így széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik egy ilyen hatalmas méretű logisztikát igénylő rendszer megszervezésében. Ugyanakkor a továbbképzések megvalósításában az idei tanévben további tizenöt pedagógusképző egyetem vesz részt, így biztosítva a területi lefedettséget, hogy a pedagógusok az egész országban a lakóhelyükhöz lehető legközelebbi helyszínen, minél kevesebb utazással tudjanak részt venni a programokban. A képzések tartalma országszerte egységes, magas minőségüket pedig többek között a lebonyolításban közreműködő egyetemek is biztosítják.

A most kezdődött tanévben az NKE százöt tartalmi megújító továbbképzéssel lép ki a pedagógus-továbbképzés porondjára, de a későbbiekben évről évre bővíteni szeretnénk a kínálatot. A továbbképzések a tantervi követelményekhez igazodva, jellemzően azok új vagy nagyobb hangsúlyt kapó elemeire koncentrálva adnak korszerű, értékorientált tudást a résztvevőknek. 

A továbbképzések fejlesztésében részt vevő szakemberek közül sokan közreműködtek korábban a tantervek és a tankönyvek elkészítésében, és széleskörű tudásuk mellett legtöbben gyakorló pedagógusként is dolgoznak vagy dolgoztak a hétköznapokban. A képzések között mind az óvodapedagógusok, mind a tanítók, mind pedig a középiskolai tanárok számára számos érdekesnek ígérkező és újszerű program található, amelyek a tartalomnak megfelelően változatos módszertani keretek között – személyes jelenléttel zajló, többnapos képzések, utazással nem járó online jelenléti programok, önálló tanulásra készített digitális tartalmak, több elemből felépülő vegyes továbbképzések stb. – valósulnak meg. 

Minden esetben törekedtek a fejlesztő szakemberek arra, hogy az elméleti ismeretek átadásán túl az élményszerű, gyakorlati tudásszerzés legyen a fókuszban, hiszen így tudja igazán segíteni egy továbbképzés az új ismeretek mindennapi óvodai-iskolai munkába történő beépítését. 

Hogy egy konkrét példával is éljünk: egy óvodapedagógus akkor tudja legjobban elsajátítani, hogyan lehet az óvodai nevelésbe még jobban beépíteni a népzenét, a néptáncot, a gyermekjátékokat, a kézműves foglalkozásokat, ha a továbbképzés során maga is ki tudja próbálni. 

Az újonnan fejlesztett programok mellett a pedagógusok találkozhatnak olyan, korábbról már ismert, sikeres és népszerű továbbképzésekkel is, mint például a minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit által kifejlesztett pedagógiai módszerre épülő Sakkpalota és a Sakktesi programok, a fizikatanárok körében évek óta méltán sikeres Fizikatanári ankét, vagy az Országgyűlés Hivatalának élménygazdag, részben az Országház épületében lebonyolításra kerülő képzése a hazai parlamentarizmus történetéről.

A pedagógusok között már-már közhelyszámba menő, de valós tapasztalat, hogy a jelen óvodás-iskolás nemzedékei egészen mások, egészen más környezetben szocializálódnak, mint akár csak évtizedekkel ezelőtt. A digitalizáció, a kommunikációs felületek változása, a közösségekben való együttélés normarendszerének vagy a körülöttünk lévő világban tapasztalható változásoknak a megértése – de a sort még hosszan lehetne folytatni – olyan kulcskérdések, amelyekkel kapcsolatban egy pedagógusnak naprakésznek kell lennie, hogy munkája során az értelmi, az érzelmi és az erkölcsi nevelés megfelelő egyensúlyát meg tudja teremteni, és stabil értékeken nyugvó, biztonságos környezetet tudjon biztosítani a gyermekek fejlődéséhez, tanulásához. 

Ehhez a hatalmas kihíváshoz elengedhetetlen a folyamatos önfejlesztés, az, hogy minden pedagógus megtalálja magában a szakmai fejlődés iránti motivációt. 

Az, hogy már az első évben közel 25 ezer óvodapedagógus, tanító és tanár jelentkezett az új típusú tartalmi megújító képzésekre, mutatja, hogy a motiváció legtöbbjükben megvan. Az új pedagógus-továbbképzési rendszer ezt szeretné saját eszközeivel elősegíteni. 

A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadója, korábbi helyettes államtitkár

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekeurópai egység

Potemkin-falut lát Weber

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFidesz

A Fidesz győzelme az ország érdeke

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekMárki-Zay Péter

Szeretetország?

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekgyilkosság

Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekRuszin-Szendi Romulusz

Orbán Viktor: A közéletben nincs helye erőszaknak és fegyveres szónokoknak!

Magyar Nemzet avatarja

Megszólalt a miniszterelnök Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres botrányáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu