Kampány Józsefvárosban: az egyik jelölt ismerőseinek adná a lebontandó épület életveszélyes lakásait

Pikó András, a VIII. kerületi polgármester ismét bérlakásokkal kampányol: cserelakásokat ajánlott egy rögtönzött lakossági fórumon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésében érintett Diószegi utcai bérlőknek.

Pikó András (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Egyébként a polgárok lakhatása nincs veszélyben, az állam megoldja a cserelakások ügyét.

Ezért is logikátlan, hogy az állami pénzből, az önkormányzat által felújítandó 25 bérlakást nem írják ki pályázatra.

Pikó a lakossági fórumon arról beszélt, hogy emiatt két évig biztos nem lesz bérpályázat.

Az állam tehát kisajátított nyolc romos önkormányzati házat, egy iskolát és a Sárkány utcai hulladékudvart. Az utóbbi két ingatlanért már ki is fizetett a kormány 2,7 milliárd forintot.

A korábbi megállapodás szerint a lakóházak kiürítéséről az önkormányzatnak kellett volna gondoskodni. Erre volt egy éve, mégsem történt meg egyetlen lakó kiköltöztetése sem. A kormány megelégelte és júniusban jelezte:

átveszi az érintett bérlők lakhatásának rendezését.

Mindenki új vagy teljesen felújított lakást kap majd, és aki ezt nem kéri, annak pénzbeni kártérítést adnak.

Pikó András és Jámbor András a kutyapárti jelölttel (Forrás: Facebook)

Ferencz Orsolya (Fidesz) országgyűlési képviselő korábban arról beszélt: kiderült, hogy Jámbor András országgyűlési képviselő és Pikó András polgármester vagy évek óta folyamatosan megtévesztette a Diószegi utca lakóit, vagy most nem mond igazat nekik.

Mindkét lehetőség szomorú és felháborító, hiszen sokszor nehéz sorsú emberek kiszolgáltatottságát akarják politikai haszonra váltani.

– Ezek a csak szavakban, szociálisan érzékeny baloldali politikusok. A valóság az, hogy először maga Pikó András akarta kiköltöztetni a lakókat az otthonaikból egy ingatlanüzlet reményében. A kormány folytatja a Diószegi utca és a környéke fejlesztését. Pikó azonban nem akart a lakóknak cserelakást biztosítani, pedig több milliárd forintot kap az államtól az ingatlanokért cserébe. Csakhogy Pikó Andrásék ezt a pénzt nem a Diószegi utcai emberekre akarták elkölteni – hívta fel a figyelmet Ferencz Orsolya. Pikó András polgármester a fórumon arról beszélt, hogy idén a 160 családból csak 25-nek ajánlanak kiköltözést, ennyi lakást újítanak fel a kormánytól kapott 2,7 milliárdból idén, a többieknek jövőre, vagy 2027-ben ajánlanak cserelakást, ami az állami rendezés határideje utánra nyúlik.