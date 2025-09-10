Kampány Józsefvárosban: az egyik jelölt ismerőseinek adná a lebontandó épület életveszélyes lakásait

Pikó András, a VIII. kerületi polgármester ismét bérlakásokkal kampányol: cserelakásokat ajánlott egy rögtönzött lakossági fórumon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésében érintett Diószegi utcai bérlőknek.
Egyébként a polgárok lakhatása nincs veszélyben, az állam megoldja a cserelakások ügyét.
Ezért is logikátlan, hogy az állami pénzből, az önkormányzat által felújítandó 25 bérlakást nem írják ki pályázatra.
Pikó a lakossági fórumon arról beszélt, hogy emiatt két évig biztos nem lesz bérpályázat.
Az állam tehát kisajátított nyolc romos önkormányzati házat, egy iskolát és a Sárkány utcai hulladékudvart. Az utóbbi két ingatlanért már ki is fizetett a kormány 2,7 milliárd forintot.
A korábbi megállapodás szerint a lakóházak kiürítéséről az önkormányzatnak kellett volna gondoskodni. Erre volt egy éve, mégsem történt meg egyetlen lakó kiköltöztetése sem. A kormány megelégelte és júniusban jelezte:
átveszi az érintett bérlők lakhatásának rendezését.
Mindenki új vagy teljesen felújított lakást kap majd, és aki ezt nem kéri, annak pénzbeni kártérítést adnak.
Ferencz Orsolya (Fidesz) országgyűlési képviselő korábban arról beszélt: kiderült, hogy Jámbor András országgyűlési képviselő és Pikó András polgármester vagy évek óta folyamatosan megtévesztette a Diószegi utca lakóit, vagy most nem mond igazat nekik.
Mindkét lehetőség szomorú és felháborító, hiszen sokszor nehéz sorsú emberek kiszolgáltatottságát akarják politikai haszonra váltani.
– Ezek a csak szavakban, szociálisan érzékeny baloldali politikusok. A valóság az, hogy először maga Pikó András akarta kiköltöztetni a lakókat az otthonaikból egy ingatlanüzlet reményében. A kormány folytatja a Diószegi utca és a környéke fejlesztését. Pikó azonban nem akart a lakóknak cserelakást biztosítani, pedig több milliárd forintot kap az államtól az ingatlanokért cserébe. Csakhogy Pikó Andrásék ezt a pénzt nem a Diószegi utcai emberekre akarták elkölteni – hívta fel a figyelmet Ferencz Orsolya. Pikó András polgármester a fórumon arról beszélt, hogy idén a 160 családból csak 25-nek ajánlanak kiköltözést, ennyi lakást újítanak fel a kormánytól kapott 2,7 milliárdból idén, a többieknek jövőre, vagy 2027-ben ajánlanak cserelakást, ami az állami rendezés határideje utánra nyúlik.