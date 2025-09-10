józsefvárosi polgármesterVIII. kerületidőközi választás

Kampány Józsefvárosban: az egyik jelölt ismerőseinek adná a lebontandó épület életveszélyes lakásait

Tragikomédiába dönti a baloldal a józsefvárosi időközi választást. Pikó András polgármester kijelentette: 25 lakást ad a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítése kapcsán állami kisajátítások miatt lebontandó épületek lakosainak, ezért két évig biztosan nem lesz lakáspályázat a kerületben. Csakhogy az állam elhelyezi a lakókat, az önkormányzat valójában kiírhatná bérlakáspályázatra azokat a lakásokat. Ráadásul egy baloldali jelölt azzal kampányol, hogy a lebontandó épületben lévő lakhatatlan, penészes, dohos lakásokat győzelme esetén ismerősöknek, barátoknak utaltatja ki.

Nagy Orsolya
2025. 09. 10. 19:25
urna, szavazás MTI/Veres Nándor
Pikó András, a VIII. kerületi polgármester ismét bérlakásokkal kampányol: cserelakásokat ajánlott egy rögtönzött lakossági fórumon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésében érintett Diószegi utcai bérlőknek. 

Budapest, 2024. április 17. Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Józsefváros polgármestere beszédet mond az egyes VIII. kerületi önkormányzati lakások tervezett állami kisajátításáról rendelkező törvénymódosítás ellen tartott tüntetésen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt 2024. április 17-én. MTI/Illyés Tibor
Pikó András (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Egyébként a polgárok lakhatása nincs veszélyben, az állam megoldja a cserelakások ügyét. 

Ezért is logikátlan, hogy az állami pénzből, az önkormányzat által felújítandó 25 bérlakást nem írják ki pályázatra. 

Pikó a lakossági fórumon arról beszélt, hogy emiatt két évig biztos nem lesz bérpályázat. 

Az állam tehát kisajátított nyolc romos önkormányzati házat, egy iskolát és a Sárkány utcai hulladékudvart. Az utóbbi két ingatlanért már ki is fizetett a kormány 2,7 milliárd forintot. 

A korábbi megállapodás szerint a lakóházak kiürítéséről az önkormányzatnak kellett volna gondoskodni. Erre volt egy éve, mégsem történt meg egyetlen lakó kiköltöztetése sem. A kormány megelégelte és júniusban jelezte:

átveszi az érintett bérlők lakhatásának rendezését. 

Mindenki új vagy teljesen felújított lakást kap majd, és aki ezt nem kéri, annak pénzbeni kártérítést adnak. 

Pikó András és Jámbor András a kutyapárti jelölttel  (Forrás: Facebook)

Ferencz Orsolya (Fidesz) országgyűlési képviselő korábban arról beszélt: kiderült, hogy Jámbor András országgyűlési képviselő és Pikó András polgármester vagy évek óta folyamatosan megtévesztette a Diószegi utca lakóit, vagy most nem mond igazat nekik.

Mindkét lehetőség szomorú és felháborító, hiszen sokszor nehéz sorsú emberek kiszolgáltatottságát akarják politikai haszonra váltani.

– Ezek a csak szavakban, szociálisan érzékeny baloldali politikusok. A valóság az, hogy először maga Pikó András akarta kiköltöztetni a lakókat az otthonaikból egy ingatlanüzlet reményében. A kormány folytatja a Diószegi utca és a környéke fejlesztését. Pikó azonban nem akart a lakóknak cserelakást biztosítani, pedig több milliárd forintot kap az államtól az ingatlanokért cserébe. Csakhogy Pikó Andrásék ezt a pénzt nem a Diószegi utcai emberekre akarták elkölteni – hívta fel a figyelmet Ferencz Orsolya. Pikó András polgármester a fórumon arról beszélt, hogy idén a 160 családból csak 25-nek ajánlanak kiköltözést, ennyi lakást újítanak fel a kormánytól kapott 2,7 milliárdból idén, a többieknek jövőre, vagy 2027-ben ajánlanak cserelakást, ami az állami rendezés határideje utánra nyúlik.

Az egyik jelölt a lebontásra kerülő egyik bérházban ígér kiutalandó lakásokat 

A körzetben szeptember 21-én esedékes időközi választáson induló baloldali jelöltek egyelőre igen gyengén teljesítenek. A baloldal színeiben hárman is indulnak: Balázs András (MKKP), Simon György és Oláh József független jelölt. Az utóbbi politikusjelölt is felült a bérlakásvonatra. A lebontandó Diószegi Sámuel utca 18 szám alatti bérházban forgatott videót, amelyben azt ígéri: ha megválasztják, akkor a lebontásra ítélt ház lakásait barátainak, ismerőseinek utalja ki.

– Megválasztásom napjától megígérem minden kedves lakosnak, hogy ezek a lakások nem lesznek üresek, mert én ezt nem fogom engedni.

Rengeteg gyerekkori barátom, ismerőseim, kollégáim ezzel küszködnek, a mindennapok élhetőségével, hogy albérletet fizetnek, miközben látható, hogy rengeteg üres lakás van

 – hangzik el a videóban. 

Középen, fehér ingben Oláh József képviselőjelölt (Forrás: Facebook)

A kijelentés a valóságtól teljesen elrugaszkodott, ugyanis a józsefvárosi bérlakások sorsáról a polgármester és a testületi többség dönt, ráadásul az általa példaként bemutatott bérházat hamarosan lebontják, és helyette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új épületeit kezdi meg az állam felépíteni. Arról nem is beszélve: Józsefvárosban pályázati modell működik, az önkormányzat nem utal ki lakásokat senkinek.

Borítókép: Illusztráció  (Fotó: MTI/Veres Nándor)
 

