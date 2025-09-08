drogoshulladékcsereprogramfőváros

Kozma Lajos: Menekülnek az emberek Józsefvárosból

A képviselőjelölt szerint Józsefváros közbiztonsága rosszabb, mint a 90-es években volt.

Gábor Márton
2025. 09. 08. 10:58
drog, drograzzia, kábítószer, Horváth László
(Fotó: City Magazin/Ványi Ákos Árpád)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azért van nálunk sok drogos, mert ugye ez egy terhelt, nehéz sorsú kerület. Az emberek egy része szegény, a drogosok pedig tovább nehezítik az életüket, ugyanis a közterület-felügyelet és senki nem vegzálja a drogosokat, így pedig minden kerületből ide özönlenek ezek az alakok – emelte ki lapunknak Kozma Lajos, a kerület képviselő-jelöltje. 

Hozzátette, 

a társasházi kameráimon keresztül látom, hogy folyamatosan ugyanazok az arcok bukkannak fel a társasházban, betöréseket, lopásokat követnek el, illetve ott adják be maguknak az adagot. Ennek az a következménye, ami hosszú távon lesz nagyon érzékelhető, hogy a fiatalok elmenekülnek innen. Hiába vannak szép köztereink, játszótereink, színes kulturális élet, így nem lehet itt gyerekekkel élni.

A jelölt kiemelte, mostanra odáig fajult a helyzet, hogy a kerületben mindenhol tűk, és droggal kapcsolatos maradványok vannak eldobálva közterületen. 

Az a réteg, aki a jobboldali vezetés alatt látva az óriási fejlődést, józsefvárosivá akart válni, az most menekül innen. Adják el a lakásokat, mert nem lehet itt nyugodt, normális életet élni. Mindeközben a mise előtt őrt kell állítani a templom bejárata elé, újra be kell zárni a templomot, amikor nincs mise. Visszajöttek a 90-es évek, bár  akkor sem volt ilyen rossz. A tapasztalataink szerint az öregek sem érzik magukat biztonságban, mert szürkület után nem mernek kijönni az utcára

– zárta a beszélgetést Kozma Lajos. A képviselőjelölt, aki a civil életben közös képviselőként ténykedik, két felvételt is megosztott lapunkkal, amelyen jól látható, miként próbálnak illetéktelenek bejutni a társasházakba. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: City Magazin/Ványi Ákos Árpád)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu