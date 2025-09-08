Kozma Lajos: Menekülnek az emberek Józsefvárosból

– Azért van nálunk sok drogos, mert ugye ez egy terhelt, nehéz sorsú kerület. Az emberek egy része szegény, a drogosok pedig tovább nehezítik az életüket, ugyanis a közterület-felügyelet és senki nem vegzálja a drogosokat, így pedig minden kerületből ide özönlenek ezek az alakok – emelte ki lapunknak Kozma Lajos, a kerület képviselő-jelöltje.

Hozzátette,

a társasházi kameráimon keresztül látom, hogy folyamatosan ugyanazok az arcok bukkannak fel a társasházban, betöréseket, lopásokat követnek el, illetve ott adják be maguknak az adagot. Ennek az a következménye, ami hosszú távon lesz nagyon érzékelhető, hogy a fiatalok elmenekülnek innen. Hiába vannak szép köztereink, játszótereink, színes kulturális élet, így nem lehet itt gyerekekkel élni.

A jelölt kiemelte, mostanra odáig fajult a helyzet, hogy a kerületben mindenhol tűk, és droggal kapcsolatos maradványok vannak eldobálva közterületen.

Az a réteg, aki a jobboldali vezetés alatt látva az óriási fejlődést, józsefvárosivá akart válni, az most menekül innen. Adják el a lakásokat, mert nem lehet itt nyugodt, normális életet élni. Mindeközben a mise előtt őrt kell állítani a templom bejárata elé, újra be kell zárni a templomot, amikor nincs mise. Visszajöttek a 90-es évek, bár akkor sem volt ilyen rossz. A tapasztalataink szerint az öregek sem érzik magukat biztonságban, mert szürkület után nem mernek kijönni az utcára

– zárta a beszélgetést Kozma Lajos. A képviselőjelölt, aki a civil életben közös képviselőként ténykedik, két felvételt is megosztott lapunkkal, amelyen jól látható, miként próbálnak illetéktelenek bejutni a társasházakba.