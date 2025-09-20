felhőzetidőjáráscsúcshőmérsékletkánikula

Kánikula szeptemberben: akár 32 fok is lehet az ország egyes részein

Ragyogó napsütésre, igazi kora őszi nyárias időre számíthatunk ma. Csapadék nem valószínű, a Dunántúlon ugyan lehet némi fátyolfelhő, de a hőmérséklet napközben 26 és 32 fok között alakul.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 7:43
Ma túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk, eső sehol sem várható. A Dunántúlon időnként megjelenhet némi magasszintű felhőzet, de ez nem rontja el az összképet – olvasható a HungaroMet szombat reggeli előrejelzésében.

Forrás: HungaroMet

A Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél. 

Délutánra igazi nyárias meleg lesz, a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Estére azonban lehűl a levegő: 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk majd.

Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket, így a frontérzékenyek kifejezetten javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezővel nem kell számolni, a legtöbb panasz enyhülhet, sőt akár teljesen megszűnhet is – derül ki a Köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzéséből.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Bozsó Katalin)


