A lánglelkű Karácsony Gergely sokat tanult Magyar Pétertől

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a politikai hergelésnek sokféle formája létezik, és az elmúlt évben ezekből számos példát láthattunk.

De úgy látszik, Magyar Péter megjelenésével új verseny indult a baloldalon: ki tud több embert annyira felhergelni, hogy végképp elszakadjunk a valóságtól

– írta közösségi oldalán a frakcióvezető.

Fotó: MTI/Purger Tamás

A politikus bírálata szerint Karácsony Gergely új képességet fejleszt: a nyafogás mellett most azt is tanulja, hogyan kell uszítani az online térben, hogy ne a valós problémákra irányuljon a figyelem.

„Itt egy újabb példa: most épp a tegnap útjára indított hibabejelentő e-mail-címre küldte rá a saját online rajongótáborát.”

A bírálat fő kérdései között szerepel, hogy mi a célja az akciónak:

• Hogy ne derüljön ki, hogy a BKV buszainak több mint hatvan százaléka műszakilag kifogásolható állapotban van?

• Vagy, hogy aki valóban jelezni szeretne egy problémát, az véletlenül se juthasson el az ezt felügyelő hatósághoz?

• Vagy csak egy újabb lehetőség, hogy Karácsony munka helyett telesírja a közösségi médiát, és elterelje a figyelmet a valóságról?

Karácsony Gergely felelősségét is hangsúlyozza a bejegyzés: