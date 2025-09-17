A lánglelkű Karácsony Gergely sokat tanult Magyar Pétertől

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a politikai hergelésnek sokféle formája létezik, és az elmúlt évben ezekből számos példát láthattunk.
De úgy látszik, Magyar Péter megjelenésével új verseny indult a baloldalon: ki tud több embert annyira felhergelni, hogy végképp elszakadjunk a valóságtól
– írta közösségi oldalán a frakcióvezető.
A politikus bírálata szerint Karácsony Gergely új képességet fejleszt: a nyafogás mellett most azt is tanulja, hogyan kell uszítani az online térben, hogy ne a valós problémákra irányuljon a figyelem.
„Itt egy újabb példa: most épp a tegnap útjára indított hibabejelentő e-mail-címre küldte rá a saját online rajongótáborát.”
A bírálat fő kérdései között szerepel, hogy mi a célja az akciónak:
• Hogy ne derüljön ki, hogy a BKV buszainak több mint hatvan százaléka műszakilag kifogásolható állapotban van?
• Vagy, hogy aki valóban jelezni szeretne egy problémát, az véletlenül se juthasson el az ezt felügyelő hatósághoz?
• Vagy csak egy újabb lehetőség, hogy Karácsony munka helyett telesírja a közösségi médiát, és elterelje a figyelmet a valóságról?
Karácsony Gergely felelősségét is hangsúlyozza a bejegyzés:
De mi lenne, ha a főpolgármester intézkedne, és elrendelné a buszok rendszeres és szakszerű karbantartását, hogy ne veszélyeztesse az utasbiztonságot? A rendszeres karbantartás nem a buszok korának függvénye, hanem alapvetés kellene, hogy legyen.