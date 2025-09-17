Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

A lánglelkű Karácsony Gergely sokat tanult Magyar Pétertől

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán bírálta Karácsony Gergelyt, aki szerinte Magyar Pétertől tanulja, hogyan lehet az online térben hergelni a közvéleményt, miközben a fővárosi buszok műszaki állapota és az utasbiztonság háttérbe szorul.

2025. 09. 17. 10:20
Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a politikai hergelésnek sokféle formája létezik, és az elmúlt évben ezekből számos példát láthattunk.

De úgy látszik, Magyar Péter megjelenésével új verseny indult a baloldalon: ki tud több embert annyira felhergelni, hogy végképp elszakadjunk a valóságtól

– írta közösségi oldalán a frakcióvezető.

Budapest, 2025. szeptember 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője
Fotó: MTI/Purger Tamás

A politikus bírálata szerint Karácsony Gergely új képességet fejleszt: a nyafogás mellett most azt is tanulja, hogyan kell uszítani az online térben, hogy ne a valós problémákra irányuljon a figyelem.

„Itt egy újabb példa: most épp a tegnap útjára indított hibabejelentő e-mail-címre küldte rá a saját online rajongótáborát.”

A bírálat fő kérdései között szerepel, hogy mi a célja az akciónak:

• Hogy ne derüljön ki, hogy a BKV buszainak több mint hatvan százaléka műszakilag kifogásolható állapotban van?
• Vagy, hogy aki valóban jelezni szeretne egy problémát, az véletlenül se juthasson el az ezt felügyelő hatósághoz?
• Vagy csak egy újabb lehetőség, hogy Karácsony munka helyett telesírja a közösségi médiát, és elterelje a figyelmet a valóságról?

Karácsony Gergely felelősségét is hangsúlyozza a bejegyzés:

De mi lenne, ha a főpolgármester intézkedne, és elrendelné a buszok rendszeres és szakszerű karbantartását, hogy ne veszélyeztesse az utasbiztonságot? A rendszeres karbantartás nem a buszok korának függvénye, hanem alapvetés kellene, hogy legyen.

Szentkirályi Alexandra pénzügyi kérdéseket is felvet:

„De ha már itt tartunk: milyen pénzt szeretne visszakérni Karácsony Gergely? Azt, amit a város soha nem fizetett meg? Vagy azt, amit maga szórt el a rákosrendezői szeméttelepre? Ha a szolidaritási hozzájárulás ott van a főváros kasszájában, akkor hogy lehet, hogy Budapest kasszája napról napra egyre komolyabb mínuszokban van?”

„A buszok nem maguktól gyulladnak ki”

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője azt javasolja, hogy a budapestiek kérdezzék meg a főpolgármestert a pénzek és a BKV karbantartása ügyében:

„Ezek alapján inkább a budapestiek küldhetnének e-maileket Karácsony Gergelynek, hogy mégis hol van a pénzük, és miért maradnak el a BKV-nál a rendszeres és alapvető karbantartási feladatok.”

A bejegyzés a biztonság és a felelősség fontosságát hangsúlyozza:

„A buszok nem maguktól gyulladnak ki. Azon pedig nem felháborodni kell és nem uszítani az embereket, ha az utasbiztonságot felügyelő hatóság vizsgálódik, miután sorra gyulladnak ki a budapestieket szállító buszok az utakon.”

Végül Szentkirályi a józan ész szerepét emeli ki:

„Mi lenne, ha a hergelés helyére – legalább csak egy napra – a józan ész és a felelősség lépne?”

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala)


Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

