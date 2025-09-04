Karácsony Gergely Kocsis Máté posztjaiból veheti az ihletet

„Örülök, hogy Karácsony Gergely figyelmesen olvassa a posztjaimat” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, hogy szombaton arról írt a közösségi oldalán, hogy Magyar Péter teljesen megbolondult. Akkor állt elő ugyanis azzal, hogy börtönbe zárja azokat az újságírókat, akik nem tetszenek neki, vagyis például le merik írni Tarr Zoltán saját szavait a Tisza adóemelési terveiről, meg arról, hogy annak elhallgatását kéri.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Itt jött a képbe, hogy egy ilyen futóbolonddal nem folytathatja a baloldal

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Majd felidézte, hogy akkor a bejegyzése alatt egy kommentben meg is jegyezte: „Felkészül Karácsony Gergely! Teljesen nyilvánvaló, hogy ezzel az őrülttel nem tudják végigcsinálni ezt a kampányt. Oszd meg, hogy hozzá is eljusson!” A megosztásokat köszönöm, tényleg eljutott Karácsony Gergelyhez – tette hozzá.

Bár a főpolgármester most azt mondja, hogy ő nem készül semmire. Ne bántódjon meg, a saját személyét érintő kérdésekről nem is ő szokott dönteni

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Karácsony Gergely szerdán azzal a történettel állt elő, hogy őt megkeresték kormányzati emberek, és arra akarták rávenni, hogy induljon el a parlamenti választásokon, és egy új progresszív párttal bontsa meg az ellenzéki egységet. Bár a történet hitelessége igen hamar elillant, és Karácsony Gergely is azt állította, nem tervez indulni a választásokon, most már legalább lehet sejteni, hogy honnan vette az ihletet a főpolgármester, hogy rálépjen a Fekete-Győr András által már bejárt sikertelen útra.