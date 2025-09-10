Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Magyar PéterSzentkirályi AlexandraTisza PártBudapest

Karácsony, Vitézy és Magyar Péter együtt hazardírozik Budapesttel + videó

Szentkirályi Alexandra szerint csak rá kell nézni Budapestre, ha valaki arra kíváncsi, hogy mi lenne, ha a Tisza kormányra kerülne.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 10:25
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Aki kíváncsi, milyen az, amikor a Tisza Párt kormányzó erővé válik, nézzen körül Budapesten: törvénytelen költségvetés, busztüzek, felelőtlen beruházások – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. 

20250630 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
Szentkirályi Alexandra (Fotó: MI/Mirkó István) 

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely, Vitézy Dávid és a Tisza most együtt hazardíroznak a budapestiek pénzével és jövőjével.

Mi az adócsökkentésben, a békében, a biztonságban hiszünk, ők viszont a rombolásban és a pusztításban

– tette hozzá.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

