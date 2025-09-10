Karácsony, Vitézy és Magyar Péter együtt hazardírozik Budapesttel + videó

– Aki kíváncsi, milyen az, amikor a Tisza Párt kormányzó erővé válik, nézzen körül Budapesten: törvénytelen költségvetés, busztüzek, felelőtlen beruházások – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: MI/Mirkó István)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely, Vitézy Dávid és a Tisza most együtt hazardíroznak a budapestiek pénzével és jövőjével.

Mi az adócsökkentésben, a békében, a biztonságban hiszünk, ők viszont a rombolásban és a pusztításban

– tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)