– Nagyon sokszor éri az a vád a kormánypártokat, hogy elengedték a fővárost és nem akarnak vele foglalkozni. Mi azonban úgy gondoljuk, Budapest szeretetének nemcsak a politikában kell teret engedni, hanem ennél messzebb kell mennünk. Szeretnénk egy olyan közösséget létrehozni, akikkel együtt tudunk gondolkodni Budapest jövőjéről – mondta el lapunknak Szepesfalvy Anna.
Szepesfalvy Anna: A Budapesti DPK egy közösség, melyben együtt gondolkozunk a főváros jövőjéről
A Fővárosi Közgyűlés képviselője kiemelte, egyértelmű cél, hogy egy Budapestet szerető közösséget hozzanak létre.
A kormánypárti képviselő elmondta, kiemelten fontos, hogy ezen a fórumon lehessen Budapest jövőjével kapcsolatban tiltakozni, tiszteletben tartva egymás véleményét.
Már rövid távon is lesznek olyan kérdések, amelyekről együtt tudunk gondolkozni és közös megoldási javaslatokat kidolgozni. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszadalmas munka. Már az első kérdésfelvetéseknél belefutottunk a klasszikus témákba, olyanokba mint a közlekedés, köztisztaság, közbiztonság, hajléktalanok kérdése. Ha ezeket feldolgoztuk, akkor azt a rengeteg altémát, amit behoznak a tagok, azokat is át fogjuk tudni beszélni
– tette hozzá a képviselő. Szepesfalvy Anna elmondta, a budapesti Fidesz-frakciónak nagyon sok segítséget jelent, hogy több olyan politikus is van a frakcióban, akiknek önkormányzati tapasztalata van.
Összességében azt lehet mondani, hogy leér a lába a frakciónak a földre, az emberek közé. Halljuk a szavukat, megkeresnek minket, mi magunk is köztünk járunk, és próbáljuk becsatornázni a hangjukat. Nagyon sokat várok attól, hogy ennyire kiszélesítjük most a Budapesti DPK-van a gondolkodás körét. Ehhez a csoporthoz mindenki tud csatlakozni, aki nem kifejezetten fideszes, de úgy érzi, hogy ő el tudja fogadni ezt a vitakultúrát, ezt az alapvető értékrendet, amivel mi itt működünk
– zárta a beszélgetést a politikus.
Mint ismert, Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője augusztus közepén jelentette be, megalapítja a Budapesti Digitális Polgári Kört. A csoport alapítói között van:
- Almássy Kornél közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője
- Czakó Julianna Junior Prima és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja
- Kökény Zoltán, a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója
- Lánszki Regő országos főépítész, államtitkár
- Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
- Molnár Csaba Gábor fenntarthatósági és ESG-szakember
- Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó
- Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere
- Tibolya Péter öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője
Borítókép: Szepesfalvy Anna és Böröcz László (Fotó: MTI/Purger Tamás)
