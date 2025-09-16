Pest Vármegyei Kutató-Mentő SzolgálatPilisbenHUNGOdr. Kaszás Nikolettaeltűnt nő

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettet, egyelőre hiába + videó

A környék, ahol a fiatal nő eltűnt, jó időben könnyen járható, esős időben viszont csúszós, és csak gyakorlott túrázóknak ajánlott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 11:25
Rendőrség illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) tájékoztatása szerint a Pest vármegyei rendőrség koordinációjával szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatták a kutatást Pilisszentlászló szűk környezetében.

eltűnt embert keresnek a rendőrök
Illusztráció. Fotó: Bama.hu

Különböző technikai eszközökkel hajtottunk végre adatgyűjtéseket, valamint a rendőrséggel, polgárőrökkel közösen élőerővel vizsgáltuk át a prioritásként kezelt területeket

– közölték, hozzátéve, hogy köszönetet mondanak annak a sok túrázónak, aki a hétvégén bejárt nyomvonalát megosztotta a keresőkkel, mert

közösen hatalmas területet sikerült bejárni és kizárni a keresésből.

 

Eltűnt egy 27 éves nő a Dunakanyarban

A környék, ahol a fiatal nő eltűnt, jó időben könnyen járható, esős időben viszont csúszós, és csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. Mint megírtuk, korábban a rendőrség körözést adott ki a fiatal nő eltűnése miatt.

A hivatalos adatok szerint Kaszás Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú és barna szemű. Az eltűnéskori ruházatáról nincs információ.

A kutató-mentők közlése szerint biztosan tudni lehet, hogy a nő a Spartacus-tanösvényen járt, és Pilisszentlászló közelében találkozott is vele egy másik túrázó. Azt is jelezték, hogy a túra utáni éjszaka még történt kommunikáció Nikolett profilja és a párja között a közösségi médiában.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.