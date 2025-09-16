Továbbra is nagy erőkkel keresik a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettet, egyelőre hiába + videó

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat (HUNGO) tájékoztatása szerint a Pest vármegyei rendőrség koordinációjával szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatták a kutatást Pilisszentlászló szűk környezetében.

Illusztráció. Fotó: Bama.hu

Különböző technikai eszközökkel hajtottunk végre adatgyűjtéseket, valamint a rendőrséggel, polgárőrökkel közösen élőerővel vizsgáltuk át a prioritásként kezelt területeket

– közölték, hozzátéve, hogy köszönetet mondanak annak a sok túrázónak, aki a hétvégén bejárt nyomvonalát megosztotta a keresőkkel, mert

közösen hatalmas területet sikerült bejárni és kizárni a keresésből.

Eltűnt egy 27 éves nő a Dunakanyarban

A környék, ahol a fiatal nő eltűnt, jó időben könnyen járható, esős időben viszont csúszós, és csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. Mint megírtuk, korábban a rendőrség körözést adott ki a fiatal nő eltűnése miatt.

A hivatalos adatok szerint Kaszás Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna hajú és barna szemű. Az eltűnéskori ruházatáról nincs információ.

A kutató-mentők közlése szerint biztosan tudni lehet, hogy a nő a Spartacus-tanösvényen járt, és Pilisszentlászló közelében találkozott is vele egy másik túrázó. Azt is jelezték, hogy a túra utáni éjszaka még történt kommunikáció Nikolett profilja és a párja között a közösségi médiában.



