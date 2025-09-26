Adaptive HussarsAirbus H225MKényszerleszállásMagyar Honvédség (MH)hadgyakorlat

Kényszerleszállást hajtott végre a honvédség egyik legnagyobb helikoptere

A pilóták egy kilométerre az országúttól landoltak vele.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 19:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meghibásodott a hajtóműve, kényszerleszállást hajtott végre Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasa – adta hírül a Honvédelem.hu-nak eljuttatott közleményében a Honvéd Vezérkar.

Mint írták, a H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban – a helyőrségtámogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át a hét elején.

A helikopter a Magyar Honvédség 47. Pápa Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra. A 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le.

A közlemény szerint landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem, a helikopter épségben földet ért. Szolnokról azonnal megindult a repülő-műszaki javító csoport, a helyszínt katonák biztosítják.

Borítókép: A kényszerleszállásra kényszerült H225M helikopter (Forrás: Honvédelem.hu)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu