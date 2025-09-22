Két ember halt meg a hétvégén lakástüzek miatt

Két helyszínen ketten vesztették életüket lakástűz miatt a hétvégén – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) hétfőn.
Vasárnap este Kisbér külterületén, az Újszőlő dűlőben gyulladt ki egy tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott hétvégi ház. A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre.
Az egységek rövid idő alatt megfékezték a lángokat, oltás közben egy ember összeégett holttestét találták meg az épületben.
Tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.
Szombaton Tiszaújvárosban is emberéletet követelt egy tűzeset.
Az OKF felhívta a figyelmet arra, hogy leggyakrabban egyedül élő, idős emberek esnek a tüzek áldozatául. A hasonló tragédiák megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és célszerű füstérzékelőt telepíteni az otthonukba – hangsúlyozták a közleményükben.
