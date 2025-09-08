Megint az autósokkal szúrnak ki, több utcából is kitiltották a kocsikat Budapesten

Két fővárosi iskolánál, a XIV. és a XVII. kerületben rajtol a BKK által koordinált Iskolautca-program – hívta fel a figyelmet lapunkhoz eljuttatott közleményében a BKK. Mint írták, ennek bemutatóját a szeptember 8-án a reggeli órákban a programban aktív szerepet vállaló rákosligeti Gregor József Általános Iskola előtt tartották a BKK szakemberei. A vállalat hangsúlyozta: a cél az, hogy biztonságosabb legyen az intézmények közvetlen környezete.

A kezdeményezés nemcsak közlekedésbiztonsági intézkedés, hanem közösségi együttműködésre épülő projekt is, hiszen a hosszú távú üzemelés kulcsa a kerületek, az iskolák és a szülői közösségek aktív részvétele.

Az Iskolautca-program célja, hogy biztonságosabb legyen az intézmények közvetlen környezete (Forrás: Facebook)

Kifejtették: az iskolautcák – a nemzetközi gyakorlat és példák alapján – különböző formákban valósulhatnak meg: lehetnek állandóan lezárt, akár átalakított közterületek, vagy csak meghatározott időszakokra – például reggel vagy délután – forgalom elől elzárt útszakaszok, attól függően, hogy az adott utca milyen szerepet tölt be a közúthálózatban és milyen lehetőségek kínálkoznak a környezet biztonságosabbá tételére. Egy iskolautca nemcsak a közlekedésbiztonságot szolgálja, hanem arra is lehetőséget teremt, hogy a közösség újra birtokba vegye a területet.

Két iskolával indul a próbaidőszak

A BKK 2025 szeptemberében két budapesti iskolában indítja el az iskolautca próbaidőszakát:

Gregor József Általános Iskola (XVII. kerület): Szeptember 8. és 19. között, hétköznapokon reggel 7.00 és 8.30 között lesz iskolautca. Ebben az időszakban megváltozik a forgalmi rend, az autós forgalmat korlátozzák a XII. utcában, hogy a gyerekek biztonságban érkezzenek az iskolába.

Heltai Gáspár Általános Iskola (XIV. kerület): Szeptember 15. és 26. között két hétre állandó iskolautcát alakítanak ki a Padlizsán utcában. Ez azt jelenti, hogy a próbaidőszak alatt az autók nem hajthatnak be és ki az iskola bejáratánál lévő útszakaszra, parkolni ebben az időszakban nem lehetséges.

Tájékozatást kapnak a szülők

Mindkét helyszínen a projekt célja, hogy a próbaidőszak tapasztalatai alapján hosszú távon is fenntartható megoldás szülessen, amelyet a kerület, az iskola és a szülői közösség közösen támogat, illetve aktívan részt vesznek annak mindennapi fenntartásában is.