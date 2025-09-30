időjárásidőjárás előrejelzéshavazás

Kiderült, milyen telünk lesz, ha igazolódik a népi jóslat

A tél valószínűleg nem tör majd hirtelen ránk, hanem lassan, lépésről lépésre hozza el a hideget – ez várható a következő hónapokban a népi hiedelem szerint, hívta fel a figyelmet a Köpönyeg. A hagyomány szerint szeptember 29-én fordul át végleg az esztendő a hűvösebb időszak felé, és az aznapi időjárás alapján jósolták meg, milyen ideg tél lesz várható.

Magyar Nemzet
Forrás: Köpönyeg2025. 09. 30. 12:17
Fontos dátum a magyar népi hiedelemben szeptember 29., ez alapján jósolták meg, milyen hideg tél lesz várható – hívta fel a figyelmet a Köpönyeg. Mint írták, a hagyomány szerint Szent Mihály napján fordul át végleg az esztendő a hűvösebb időszak felé. A népi hiedelmek szerint ha ezen a napon keleti szél fúj, kemény tél várható, ha azonban a fecskék még nem vonultak el, akkor hosszú, elnyúló ősz következik. 

A népi hiedelmek szerint ha Szent Mihály napján keleti szél fúj, kemény tél várható, ha azonban a fecskék még nem vonultak el, akkor hosszú, elnyúló ősz következik (Fotó: Pexels)
Mint mondogatták,

„Szent Mihály lova deres, behozza a telet”

vagyis ettől a naptól kezdve számítani lehet a hideg közeledtére. A Köpönyeg emlékeztetett: tegnap kora őszies időjárás köszöntött ránk: a hőmérséklet 19 Celsius-fok körül alakult, a nap időnként előbújt a felhők mögül, ugyanakkor a szél többször is feltámadt, amely érezhetővé tette, hogy a nyár már végleg búcsút intett. Nem volt ugyan viharos vagy különösen szokatlan idő, de a levegőben ott vibrált az ősz hűvöse. 

A nép jóslatok alapján ez a változékony, enyhén szeles, de nem szélsőséges idő inkább egy hosszabb, fokozatos átmenetet ígér. Tehát a tél valószínűleg nem tör majd hirtelen ránk, hanem lassan, lépésről lépésre hozza el a hideget

– emelték ki.

A hírportál szerint a szél irányát tekintve tegnap nem a rettegett keleti légáramlat uralkodott, így a hagyomány szerint nem kell kemény, szigorú télre számítanunk. Sokkal inkább egy kiegyensúlyozottabb, talán enyhébb, de elhúzódó tél lehet kilátásban, amelyet az ősz nyugodt, fokozatos lehűlése vezet be.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


