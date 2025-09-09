kozmetikaiDunakeszingráciadrogéria

Kifosztotta a drogériát a három megállíthatatlan grácia, csak két dolgot felejtettek el

Fizetni, és a kamerát.

2025. 09. 09.
Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tettesek ellen lopás bűncselekmény elkövetése miatt nyomoz – írja a rendőrségi portál. 

A képen látható nők július 20-án délután fél négy környékén egy Dunakeszin található drogériából kozmetikai cikkeket loptak el, amivel mintegy 80 ezer forintos kárt okoztak az üzletnek.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személyek valamelyikét felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.


